الخارجية الروسية تستعين بستيفن سيغال

عيّنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس السبت، الممثل الأميركي الشهير بأداءه لأدوار الفنون القتالية، ستيفن سيغال، في منصب ممثل وزارة الخارجية الروسية الخاص لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

وشرحت الوزارة عن أسباب تعيين الممثل الهوليوودي في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الهدف من تعيين سيغال هو المساعدة في تطوير العلاقات الروسية الأميركية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجالات الثقافة والفن والتبادل الشبابي والمشاريع الاجتماعية الأخرى".

وبينت الوزارة أن المنصب الذي عين فيه الممثل الأميركي "ذو طابع سياسي-اجتماعي" وغير مدفوع الأجر.

وأشارت إلى أن "المنصب المذكور يمكن مقارنته على الساحة الدولية بنشاط سفراء النوايا الحسنة في إطار الأمم المتحدة، حيث تندمج الدبلوماسية الشعبية في الدبلوماسية التقليدية".

وقد منح ممثل الفنون القتالية وأفلام الإثارة والعنف، الجنسية الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، واستلم جوازه الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا

وكان سيغال قد دافع عن السياسات الروسية في التدخل بمناطق أخرى في العالم، وسجل موقفًا داعمًا للتدخل الروسي في شبه جزيرة القرم عام 2014، الأمر الذي أدى إلى منعه من الدخول لاحقًا لأوكرانيا لمدّة 5 سنوات لـ"أسباب أمنية".