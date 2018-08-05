  2. مجلة عرب 48

الخارجية الروسية تستعين بستيفن سيغال

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 08:55

الخارجية الروسية تستعين بستيفن سيغال
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

عيّنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس السبت، الممثل الأميركي الشهير بأداءه لأدوار الفنون القتالية، ستيفن سيغال، في منصب ممثل وزارة الخارجية الروسية الخاص لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

وشرحت الوزارة عن أسباب تعيين الممثل الهوليوودي في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الهدف من تعيين سيغال هو المساعدة في تطوير العلاقات الروسية الأميركية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجالات الثقافة والفن والتبادل الشبابي والمشاريع الاجتماعية الأخرى".

وبينت الوزارة أن المنصب الذي عين فيه الممثل الأميركي "ذو طابع سياسي-اجتماعي" وغير مدفوع الأجر.

تعاون روسي أميركي بشأن اللاجئين والألغام بسورية
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها اقترحت في خطاب أرسلته إلى أكبر جنرال أمريكي في تموز/يوليو الماضي، التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باللاجئين السوريين ونزع الألغام.
 

وأشارت إلى أن "المنصب المذكور يمكن مقارنته على الساحة الدولية بنشاط سفراء النوايا الحسنة في إطار الأمم المتحدة، حيث تندمج الدبلوماسية الشعبية في الدبلوماسية التقليدية".

وقد منح ممثل الفنون القتالية وأفلام الإثارة والعنف، الجنسية الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، واستلم جوازه الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا

وكان سيغال قد دافع عن السياسات الروسية في التدخل بمناطق أخرى في العالم، وسجل موقفًا داعمًا للتدخل الروسي في شبه جزيرة القرم عام 2014، الأمر الذي أدى إلى منعه من الدخول لاحقًا لأوكرانيا لمدّة 5 سنوات لـ"أسباب أمنية".

 


#ستيفين سيغال
#الخارجية الروسية
#روسيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جزيرة كيكوفا التركية... قبلة واعدة للسياح والمستجمين
جزيرة كيكوفا التركية... قبلة واعدة للسياح والمستجمين

2018-08-05

غازي عنتاب: ولاية تركية تسعى لإدراج آثارها بقائمة اليونسكو
غازي عنتاب: ولاية تركية تسعى لإدراج آثارها بقائمة اليونسكو

2018-08-04

متجر "حلال" في أفريقيا يبيع لحم خنزير والإدارة تعتذر
متجر "حلال" في أفريقيا يبيع لحم خنزير والإدارة تعتذر

2018-08-03

الأكثر قراءة

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضًا لـ

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضًا لـ"قانون القوميّة"

2018-08-04

"من لا يعجبه قانون القومية فلينشئ دولة درزية في سورية"

2018-08-04
تظاهرات ببلدات عربية رفضا لـ

تظاهرات ببلدات عربية رفضا لـ"قانون القومية"

2018-08-04
كولومبيا: غضب الشارع لم يحتمل فأزيلت صورة السفير الإسرائيلي

كولومبيا: غضب الشارع لم يحتمل فأزيلت صورة السفير الإسرائيلي

2018-08-04
حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة دون المعدل

حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة دون المعدل

2018-08-04