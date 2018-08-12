إدراج طوكيو كأكثر المدن ابتكارا بالعلم للعام الحالي

تصدرت العاصمة اليابانية طوكيو، قائمة أكثر مدن العالم ابتكارا متقدمة على لندن ونيويورك في التقييم السنوي الذي تنشره مؤسسة "تو ثينك ناو" وأعلن عنه هذا العام في يوم الجمعة الماضي.

وحققت طوكيو هذا الإنجاز رغم أنها لم تدخل بين المدن العشر في تقييم المؤسسة إلا منذ ثلاث سنوات فحسب.

ونالت طوكيو هذا التقدير بعد أن تبنت نهجا يعتمد على تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد. وتقدمت العاصمة اليابانية بسرعة كبيرة بعد دخولها للقائمة وهي أيضا من بين ثلاث مدن آسيوية في قائمة هذا العام.

وقالمدير المؤسسة، كريستوفر هاير ، إن "ما يدهشنا حقا هذا العام هو تقدم طوكيو لتتغلب على مدن منافسة مثل بوسطن".

وتابع قائلا : "أظهرت (طوكيو) نهجا واضحا من خلال تبني التكنولوجيا الذكية لتقود الابتكار فيما عرفنا بأنها اتجاهات ستغير العالم تمزج بين تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد".

وشملت القائمة سنغافورة وسيدني وسول في مراكز متقدمة. وتقيم المؤسسة المدن على أساس 162 مؤشرا تشمل الرقابة على الإنترنت وتوزيع الثروات والأعمال الصديقة للبيئة.