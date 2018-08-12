  2. مجلة عرب 48

إدراج طوكيو كأكثر المدن ابتكارا بالعلم للعام الحالي

تاريخ النشر: 12/08/2018 - 08:14

إدراج طوكيو كأكثر المدن ابتكارا بالعلم للعام الحالي
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: خالد السيد

تصدرت العاصمة اليابانية طوكيو، قائمة أكثر مدن العالم ابتكارا متقدمة على لندن ونيويورك في التقييم السنوي الذي تنشره مؤسسة "تو ثينك ناو" وأعلن عنه هذا العام في يوم الجمعة الماضي.

وحققت طوكيو هذا الإنجاز رغم أنها لم تدخل بين المدن العشر في تقييم المؤسسة إلا منذ ثلاث سنوات فحسب.

ونالت طوكيو هذا التقدير بعد أن تبنت نهجا يعتمد على تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد. وتقدمت العاصمة اليابانية بسرعة كبيرة بعد دخولها للقائمة وهي أيضا من بين ثلاث مدن آسيوية في قائمة هذا العام.

وقالمدير المؤسسة، كريستوفر هاير ، إن "ما يدهشنا حقا هذا العام هو تقدم طوكيو لتتغلب على مدن منافسة مثل بوسطن".

وتابع قائلا : "أظهرت (طوكيو) نهجا واضحا من خلال تبني التكنولوجيا الذكية لتقود الابتكار فيما عرفنا بأنها اتجاهات ستغير العالم تمزج بين تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد".

وشملت القائمة سنغافورة وسيدني وسول في مراكز متقدمة. وتقيم المؤسسة المدن على أساس 162 مؤشرا تشمل الرقابة على الإنترنت وتوزيع الثروات والأعمال الصديقة للبيئة.

 


#أكثر مدن العالم ابتكارا
#الابتكار
#الابداع
#طوكيو
#to think now

إدراج طوكيو كأكثر المدن ابتكارا بالعلم للعام الحالي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الموت يغيب "عجوز الثورة" شقيقة الراحل عرفات
الموت يغيب "عجوز الثورة" شقيقة الراحل عرفات

2018-08-11

مخرج أميركي يطالب ترامب بمشاهدة فيلمه "الصادم"
مخرج أميركي يطالب ترامب بمشاهدة فيلمه "الصادم"

2018-08-11

"خيار وفقوس": والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الأميركية
"خيار وفقوس": والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الأميركية

2018-08-10

الأكثر قراءة

تل أبيب: مظاهرة حاشدة للمتابعة ضد

تل أبيب: مظاهرة حاشدة للمتابعة ضد "قانون القومية"

2018-08-11
راهنية دولة كل مواطنيها

راهنية دولة كل مواطنيها

2018-08-11
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الإثنين

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الإثنين

2018-08-11
إردوغان للأميركيين: سنبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد

إردوغان للأميركيين: سنبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد

2018-08-11
تشييع شهداء

تشييع شهداء "الحرية والحياة" والاحتلال يقصف بغزة

2018-08-11