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بلجيكا: متنزه للحياة البرية يحتفل بولادة زوج من الباندا

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 18:00

بلجيكا: متنزه للحياة البرية يحتفل بولادة زوج من الباندا
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن متنزه للحياة البرية في بلجيكا، اليوم الجمعة، مولد دبَّي باندا، أمس الخميس، في اليوم الثامن، من الشهر الثامن من العام، والمتنزه أشار إلى أن الرقم ثمانية، يعتبر "رقم حظ في الثقافة الصينية"، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييد برس" للأنباء.

وقالت حديقة "حيوان بايري دايزا زو" في تغيردة عبر "تويتر" إن "هاو هاو"، وهي الباندا التي أعارتها الصين للحديقة عام 2014، ولدت "صغيرين ورديين وهما بصحة جيدة، وإن الباندا الأم ترعاهما بحب أم غير عادي".

(أ ب)

وقال رئيس حديقة بايري دايزا، إريك دومب، إنها أخبار رائعة للغاية، لكن فصيلة الباندا لا تزال مهددة حتى اليوم.

وهذان هما حيوانَي الباندا الثاني والثالث اللذين وُلدا في المتنزه، بعد ولادة الباندا تيان باو في حزيران/ يونيو 2016.

وتعتبر الجماعات المعنية بالحفاظ على الطبيعة، أن فصيلة الباندا مهددة بالانقراض.


#بلجيكا
#مولد دبَّي باندا

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