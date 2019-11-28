4 ملايين يورو ثمنًا للوحة للموسيقار النمساوي موتسارت!

بيعت مساء أمس الأربعاء، لوحة فنّيثّة نادرة للموسيقار النّمساوي فولفجانج أماديوس موتسارت، بسعر مفاجئ فاق توقّعات دار مزادات "كريستيز" في باريس، إذ بيعت اللّوحة مقابل أربعة ملايين يورو في حين تراوحت توقّعات سعر بيعها بين 800 ألف و1.2 مليون يورو.

ورُسمت اللوحة الفنية الزّيتيّة الّتي تصوّر موتسارت في سن الثالثة عشر بشعر مستعار ومعطف أحمر وهو يعزف على القيثارة، عام 1770، فيما تظهر النوتة الموسيقية بتفاصيلها عند حافة إطار اللوحة فحسب. واللّوحة واحدة من أربع لوحات فنية للموسيقار النمساوي، رُسمت أثناء حياته ولا تزال جزءا من مجموعة خاصة. وهي منسوبة للرسام الإيطالي جيامبيتينو تشينارولي.

وقالت رئيسة قسم اللوحات القديمة في فرع دار المزادات البريطانية بباريس، أستريد سنتنر إنّ "الأمر المثير للغاية في هذه اللوحة هو النوتة الموسيقية. في الواقع إنها لم تُعرف إلا من خلال تلك اللوحة، لذا قال بعض‭‭ ‬‬المتخصصين في الموسيقى إنها ربما من أعمال موتسارت نفسه".

وكان موتسارت وقت رسم اللوحة يتنقل في إيطاليا حيث واصل تعليمه الفني وكان يقيم حفلات موسيقية في أنحاء ذلك البلد. ورسمت هذه اللوحة بطلب من بييترو لوجاتي، المسؤول العام عن الضرائب في مدينة البندقية، والذي شاهد موتسارت وهو يعزف في حفل بمدينة فيرونا في يناير كانون الثاني عام 1770.