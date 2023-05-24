عمليّة احتيال بالذكاء الاصطناعيّ: انتحال شخصيّة وسرقة أكثر من نصف مليون دولار

استخدم المحتال في عمليّته تقنيّة الذكاء الاصطناعيّ، حيث تلقّى الضحيّة رجل الأعمال مكالمة عبر الفيديو، من شخص يشبه أحد أقاربه شكلًا وصوتًا

قالت وسائل إعلام صينيّة، اليوم الأربعاء، إنّ رجلًا انتحل شخصيّة صديق رجل أعمال من خلال الذكاء الاصطناعيّ، واستطاع الاحتيال عليه بأكثر من نصف مليون يورو، على ما أفادت السلطات الصينيّة.

واستخدم المحتال في عمليّته تقنيّة الذكاء الاصطناعيّ، حيث تلقّى الضحيّة رجل الأعمال مكالمة عبر الفيديو، من شخص يشبه أحد أقاربه شكلًا وصوتًا.

لكنّ الشخص الذي كان يتحدث معه كان في الواقع محتالاً "استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل تلاميح وجهه"، على ما ذكر مقال نشرته الاثنين وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو (شرق) وادّعى المحتال أن صديقاً آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال.

ونجح في إقناع غوو بتحويل 4,3 ملايين يوان (نحو 614,89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته. ونقل المقال عن رجل الأعمال قوله "أثناء المكالمة عبر الفيديو، كنت متأكداً من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئناً". وبعدما حوّل غوو المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.

وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقب ردة الفعل التي أظهرها صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكّن من استرداد 3,4 ملايين يوان (485,44 ألف دولار)، بحسب المقال. ولم يجر التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.

وتتصاعد التحذيرات من قبل خبراء وباحثين من تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ التي بدأت تأخذ دورًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة،، خاصّة بعد إطلاق شركة "أوبن إيه آي" تطبيق "تشات جي بي تي"، والذي أحدث ثورة كبيرة في مجال تطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ.