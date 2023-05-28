في قضيّة من القرن السابع عشر: ولاية أميركيّة تبرّئ متّهمين أعدموا بتهمة "ممارسة السحر"

أقرّ المسؤولون في ولاية كونيتيكت قرارًا بهذا الاتّجاه هذا الأسبوع يبرّئ هؤلاء الأشخاص الّذين تمّ إعدامهم، وهم تسع نساء ورجلان، واصفين ما حصل بأنّه "خطأ قضائيّ"

قالت وسائل إعلام أميركيّة، اليوم الأحد، إنّ ولاية أميركيّة قد اتّخذت قرارًا بتبرئة اثني عشر شخصًا دينوا بالسحر قبل نحو ٤٠٠ عام في أميركا الاستعماريّة، وقد أعدم أحد عشر شخصًا منهم شنقًا بعد محاكمات بتهمة السحر في ولاية كونيتيكت (شمال شرق) في منتصف القرن السابع عشر، فيما أعفي أحدهم من هذه العقوبة.

وأقرّ المسؤولون في ولاية كونيتيكت قرارًا بهذا الاتّجاه هذا الأسبوع يبرّئ هؤلاء الأشخاص الّذين تمّ إعدامهم، وهم تسع نساء ورجلان، واصفين ما حصل بأنّه "خطأ قضائيّ".

ورحّبت جمعيّة "سي تي ويتش ترايل إكزونيريشن بروجكت" الّتي تضمّ أحفادًا لهؤلاء المدانين بتهمة السحر قبل قرون، في بيان بتصويت المسؤولين في كونيتيكت، بعدما قادوا حملة لصالح إعادة حقوق الأشخاص المعنيّين بعد وفاتهم.

ويأتي قرار ولاية كونيتيكت عشيّة الذكرى السنويّة الـ376 لأوّل عمليّة شنق بتهمة السحر في نيو إنغلاند، وهو إعدام أليس يونغ.

وكان مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، اتّهموا بالسحر في نيو إنغلاند في القرن السابع عشر، ولا سيّما خلال المحاكمات الشهيرة في سالم بولاية ماساتشوستس، بين 1692 و1693، والّتي طغت عليها مشاعر الخوف والمعتقدات الخرافيّة.

وكانت الأيديولوجيّة الدينيّة السائدة في أمريكا الاستعماريّة هي التزمت ، والّتي شكّلت مفهوم السحر والشعوذة خلال هذه الفترة. كان المتشدّدون يؤمنون بقوّة بما هو خارق للطبيعة ويرون أنّ السحر خطيئة خطيرة وتهدّد المجتمع الإلهيّ الّذي سعوا لتأسيسه. ومن أكثر مظاهر هذا الاعتقاد شهرة كانت محاكمات سالم الساحرة لعام 1692 ، حيث أدّت موجة من الهستيريا والاتّهامات إلى إعدام العديد من الأفراد المتّهمين بممارسة السحر.