الطعام: من علم النفس الغذائيّ إلى التحوّلات التكنولوجيّة الكبيرة

في الفترة الأخيرة، أدّى التقدّم التكنولوجيّ إلى تأثيرات واضحة على حياتنا، ويشمل ذلك عالم الطهي، فبفضل الأدوات والتقنيّات المتطوّرة، فتحت الباب أمام طهاة جدد لتجربة طرق طهي جديدة وتحقيق تحوّلات سريعة في تجربة الطعام

لطالما كان الطهي جزءًا أساسيًّا من حياة الإنسان واحتياجاته للتغذية، ومع ذلك، شهدت مجالات الطهي والطعام تحوّلًا كبيرًا في الخمسة والعشرين عامًا الماضية، حيث أصبح الطهي "فنًّا وعلمًا" يتطوّر باستمرار، حيث اندمج الطعام مع العلوم والثقافات ليصبح عالمًا رائعًا يعرف باسم "فنّ الطهي".

يعدّ فنّ الطهي الجزيئيّ من أكثر جوانب الطهي إثارة للاهتمام، وهو نهج علميّ لإعداد الطعام يسعى لدراسة التفاعلات الفيزيائيّة والكيميائيّة الّتي تحدث خلال عمليّة الطهي، ويستضيف هذا الفنّ، الّذي تمّ تطويره من قبل علماء مثل هيرفيه ذيس ونيقولا كورتي، دراسة المبادئ الأساسيّة الّتي تخصّ القوام والنكهات وأساليب العرض الّتي تجعل من الطبق تحفة فنّيّة.

ويقدّم علم النفس الغذائيّ، الذي يتمثّل في عالم فنّ الطهي، جولة استثنائيّة وشيّقة للمهتمّين بالطهي، حيث يوضّح علم النفس الغذائيّ العلاقة المعقّدة بين العقل والأطباق، ويعزّز فهمنا لتجربة تناول الطعام. وأخيرًا، يحدث التطبيق التكنولوجيّ ثورة في عالم الطهي، حيث ساعد الطهاة وغير طريقة طهي الطعام واستهلاكه.

ويتمحور فنّ الطبخ الجزيئيّ حول فهم العمليّات العلميّة الّتي تتطلّب الطهي، ومن خلال دراسة التفاعلات الكيميائيّة الّتي تحدث عند الجمع بين مكوّنات الطعام وتسخينها أو تغييرها، يمكن للطهاة إعداد أطباق جديدة ومختلفة، ووتمّ إحداث تأثيرات مميّزة، مثل الكريات والرغوات والموادّ الهلاميّة، وهذا يتيح للطهاة تجربة تقنيّات مميّزة في تطبيق المكوّنات، وأصبح هذا النهج العلميّ ثورة في المطبخ، وأتاح الفرص للإبداع واستكشاف التنوّع في الطهي.

وبحسب باحثين، فإنّه لا يمكن إنكار الارتباط بين الطعام وعلم النفس، حيث تتأثّر التجارب العاطفيّة والذكريات والخلفيّات الثقافيّة في فهم النكهات الّتي نحصّلها من الأكل، ويدرس علم نفس الطعام الرابط الحميم بين العقل والوجبات الغذائيّة ويستكشف الأساليب الّتي تؤثّر بحالتنا النفسيّة وتشكّل تفضيلاتنا الغذائيّة.

وتدور الأبحاث في مجال علم النفس الغذائيّ حول العديد من الظواهر المختلفة، بما في ذلك التأثير المحتمل للألوان والروائح والعرض التقديميّ على إدراكنا لطعم الطعام، على سبيل المثال، أشارت دراسات إلى أنّ لون الطبق قد يؤثّر على طريقة إدراكنا للطعام، كما يمكن أن يؤثّر سياق تناول الطعام، ومحيط المطعم أو الشركة المرافقة، على تجربتنا الشخصيّة لتناول الطعام، ومن خلال الاهتمام بهذه العوامل النفسيّة، يمكن للطهاة تصميم قوائم الطعام وخلق محيط ملائم للضيوف، وبالتالي تحفيز تجربة تناول الطعام الممتعة.

وفي الفترة الأخيرة، أدّى التقدّم التكنولوجيّ إلى تأثيرات واضحة على حياتنا، ويشمل ذلك عالم الطهي، فبفضل الأدوات والتقنيّات المتطوّرة، فتحت الباب أمام طهاة جدد لتجربة طرق طهي جديدة وتحقيق تحوّلات سريعة في تجربة الطعام.

وبفضل التطوّر التكنولوجيّ في المعدّات والمكوّنات، أصبحت ممارسة الطهي الجزيئيّ ممكنة الآن، حيث يمكن استخدام أدوات مختلفة مثل آلات الفيديو سوس، والخلّاطات، وأجهزة الطرد المركزيّ لتجارب الأطباق وإعدادها بدقّة، بالإضافة إلى ذلك، تمّ اكتشاف مكوّنات جديدة مثل النيتروجين السائل والمستحلب الّتي تسمح للطهاة بتحسين نكهة وملمس الطعام.

وغيّرت التكنولوجيا الطريقة الّتي نتعامل بها مع الطعام كمستهلكين، إذ جعلت من الأسهل استكشاف مجموعة متنوّعة من المأكولات من خلال المنصّات عبر الإنترنت وتطبيقات توصيل الطعام، وعلاوة على ذلك، أسهم التقدّم في تقنيّات حفظ الأغذية وتعبئتها في زيادة العمر الافتراضيّ للمنتجات، ما يسهم في ضمان وصول الطعام إلى المستهلكين في حالته البدائيّة.