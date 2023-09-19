كيف وصلت فنلندا إلى تحقيق نتائجها في عمليّة تطوير التعليم؟

في السنوات الأخيرة، قامت فنلندا باستكشاف مناهج التعلّم القائمة على الكفاءة، والّتي تركّز على اكتساب الطلّاب مهارات ومعارف محدّدة بدلًا من اتّباع منهج دراسيّ محدّد مسبقًا، ويتماشى هذا التحوّل مع التحرّك العالميّ نحو التعليم الشخصيّ

خلال العقد الماضي، شهد مشهد التعليم العالميّ تحوّلًا كبيرًا، إذ لعب ظهور التكنولوجيّات الجديدة، والأساليب التربويّة المتطوّرة، والديناميكيّات المجتمعيّة المتغيّرة أدوارًا محوريّة في تشكيل النظم التعليميّة في جميع أنحاء العالم، وكانت فنلندا، ذات المنظومة المتطوّرة في عالم التعليم.

وكان التغيير الأكثر وضوحًا وبعيد المدى في التعليم العالميّ هو الثورة الرقميّة، حيث على مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت التكنولوجيا مدمجة بشكل عميق في الفصول الدراسيّة وخبرات التعلّم، ووفقًا لدراسة أجرتها الجمعيّة الدوليّة للتكنولوجيا في التعليم (ISTE)، فإنّ 93% من معلّمي مرحلة الروضة وحتّى الصفّ الثاني عشر في الولايات المتّحدة يستخدمون الآن التكنولوجيا في فصولهم الدراسيّة بانتظام، ولا يقتصر هذا الاتّجاه على الولايات المتّحدة، بل ينعكس بأشكال مختلفة في جميع أنحاء العالم.

ولقد اكتسب التعلّم المدمج، الّذي يجمع بين التدريس التقليديّ في الفصول الدراسيّة والموارد عبر الإنترنت، شعبيّة هائلة، حيث وجد تقرير صادر عن معهد كلايتون كريستنسن أنّ اعتماد التعلّم المدمج في التعليم من الروضة إلى الصفّ الثاني عشر في الولايات المتّحدة ارتفع من 25% إلى 40% بين عامي 2011 و2013، ممّا يشير إلى تزايد قبول التعليم المدعوم بالتكنولوجيا، وشهد العقد الماضي تحوّلا نحو التعلّم الشخصيّ، مع إدراك المعلّمين بشكل متزايد للحاجة إلى تلبية احتياجات الطلّاب الفرديّة وأساليب التعلّم، ووجدت الدراسة أنّ التعلّم الشخصيّ أدّى إلى تحسينات كبيرة في نتائج الطلّاب، بما في ذلك زيادة الدافع والمشاركة.

واكتسب تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّات (STEM) شهرة عالميّة، مدفوعًا بالأهمّيّة المتزايدة لهذه المجالات في سوق العمل، وقد قدّمت العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتّحدة، مبادرات لتعزيز التعليم والمهن في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّات، ويدعم هذا التحوّل تقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث، والّذي يسلّط الضوء على الطلب المتزايد على المهارات المتعلّقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّات في القوى العاملة.

وكانت فنلندا منذ فترة طويلة مثالًا ساطعًا في عالم التعليم، وقد حظي نهجها الفريد، الّذي يتميّز بالحدّ الأدنى من الاختبارات الموحّدة، وأيّام دراسيّة أقصر، والتركيز على التنمية الشاملة، باهتمام دوليّ، ومع ذلك، حتّى في النظام الّذي ينظر إليه غالبًا على أنّه مثاليّ، فإنّ التغيير أمر لا مفرّ منه، ولم تكن فنلندا، المعروفة بسياساتها التعليميّة التقدّميّة، محصّنة ضدّ الاتّجاه العالميّ المتمثّل في دمج التكنولوجيا في الفصول الدراسيّة، حيث اعتمدت المدارس الفنلنديّة بشكل متزايد الأدوات والموارد الرقميّة لتعزيز تجارب التعلّم، ويشير تقرير صادر عن الوكالة الوطنيّة الفنلنديّة للتعليم إلى أنّه على الرغم من أنّ التكنولوجيا لا تزال أداة تكميليّة، إلّا أنّها أصبحت أكثر شيوعًا في الفصول الدراسيّة الفنلنديّة على مدى العقد الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، قامت فنلندا باستكشاف مناهج التعلّم القائمة على الكفاءة، والّتي تركّز على اكتساب الطلّاب مهارات ومعارف محدّدة بدلًا من اتّباع منهج دراسيّ محدّد مسبقًا، ويتماشى هذا التحوّل مع التحرّك العالميّ نحو التعليم الشخصيّ، للتقرير، فقد، قامت فنلندا بتجريب الأساليب القائمة على الكفاءة في بعض المدارس لتلبية احتياجات الطلّاب الفرديّة بشكل أفضل.

ولا يزال تركيز فنلندا على جودة المعلّمين ثابتًا، وواصلت الدولة الاستثمار في برامج التطوير المهنيّ للمعلّمين لضمان تجهيز المعلّمين للتكيّف مع النماذج التعليميّة المتغيّرة، في حين أنّ نظام التعليم في فنلندا لا يزال يحظى بشهرة عالميّة، إلّا أنّه لم يبق بمنأى عن المشهد التعليميّ العالميّ المتطوّر، حيث أثّرت العديد من الاتّجاهات الرئيسيّة على النهج الّذي اتّبعته فنلندا في التعليم خلال العقد الماضي.

وقد أكّدت الثورة الرقميّة العالميّة على أهمّيّة مهارات القراءة والكتابة الرقميّة، حيث أدركت فنلندا أهمّيّة هذا التحوّل وأدرجت محو الأمّيّة الرقميّة في مناهجها الدراسيّة، ووجدت دراسة أجرتها جامعة يوفاسكولا أنّ مهارات القراءة والكتابة الرقميّة لدى الطلّاب الفنلنديّين قد تحسّنت خلال العقد الماضي، بما يتماشى مع المتطلّبات العالميّة للكفاءة الرقميّة.