جيمي كارتر يبلغ عامه التاسع والتسعين وسط رعاية مخصّصة للمسنِّين

كارتر تعافى من سرطان في الدماغ أصيب به في تسعينيّات القرن الماضي، وفي شباط/فبراير ساد اعتقاد بأنّه بات في أيّامه الأخيرة عندما أعلن "مركز كارتر"، مؤسّسته غير الربحيّة، أنّه سيمضي بقيّة حياته في منزله مع عائلته في بلدة بلينز

بلغ جيمي كارتر، الأطول عمرًا بين الرؤساء الأميركيّين، 99 عامًا الأحد، علمًا بأنّه يتلقّى منذ سبعة أشهر رعاية مخصّصة للمسنّين في منزله.

وفي وقت عايد قادة دوليّون ومشاهير الرئيس الأسبق الّذي ناهز مئة عام، عرض البيت الأبيض في حديقة المقرّ الرئاسيّ مجسّمًا لقالب حلوى وضعت عليه 39 شمعة في إشارة إلى الرئيس الأميركيّ الـ39.

وأعرب الرئيس الأميركيّ جو بايدن في فيديو نشره على منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) عن "إعجابه" بكارتر، مشيّدًا بـ"نزاهته وشخصيّته وتصميمه".

وكارتر تعافى من سرطان في الدماغ أصيب به في تسعينيّات القرن الماضي، وفي شباط/فبراير ساد اعتقاد بأنّه بات في أيّامه الأخيرة عندما أعلن "مركز كارتر"، مؤسّسته غير الربحيّة، أنّه سيمضي بقيّة حياته في منزله مع عائلته في بلدة بلينز في ولاية جورجيا حيث سيتلقّى رعاية مخصّصة للمسنّين.

منذ الإعلان، أفادت تقارير بأنّ كارتر وهو مرشّح سابق لنوبل السلام ومزارع سابق للفول السودانيّ، ينام طويلًا لكنّه لا يزال يتابع مباريات البيسبول ويتناول مثلّجاته المفضّلة بطعم زبدة الفول السودانيّ.

في الأسبوع الماضي شارك كارتر مع زوجته روزالين البالغة 96 عامًا في مهرجان للفول السودانيّ في بلدة بلاينز.

الشهر الماضي قال حفيده جيسون في تصريح لصحيفة "يو اس ايه توداي" إنّ الثنائيّ "أوشكا على النهاية"، واصفًا حالهما بأنّها "أفضل ما يمكن توقّعه".

وتابع "إنّهما معًا. في المنزل، متحابّان ولا أعتقد أنّ أحدًا قد يحصل على أكثر من ذلك". وأضاف "إنّه وضع مثاليّ لهذه المرحلة من حياتهما".

وأقامت مكتبة كارتر الرئاسيّة في أتلانتا احتفالًا بعيد الرئيس الأسبق السبت، قبل يوم من موعده، بعدما ساد تخوّف من أن ينغّص "إغلاق حكوميّ" الاحتفال، علمًا أنّه تمّ تجنّبه في ربع الساعة الأخير.