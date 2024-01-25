تقارير: نحو 9355 قاصرًا تعرّضوا لاعتداء جنسيّ في كنيسة ألمانيا البروتستانتيّة

أوضح دريسينغ أنّ أداء الكنيسة الألمانيّة أسوأ من أداء الكنيسيّة الكاثوليكيّة عندما يتعلّق الأمر بدراسة حالات الاعتداء الجنسيّ، رغم أنّ هذه الأخيرة تعرّضت لانتقادات واسعة النطاق...

أفادت تقديرات كشف عنها الخميس في إطار تقرير نشره باحثون في هانوفر في شمال ألمانيا، أنّ من المحتمل أن يكون 9355 قاصرًا قد تعرّضوا لاعتداء جنسيّ في الكنيسة البروتستانتيّة الألمانيّة.

وذكر التقرير أنّه أمكن إحصاء 2225 حالة اعتداء جنسيّ تشمل 1259 مذنبًا، مشيرًا إلى أنّ هذا العدد ليس سوى الجزء الظاهر من القضيّة لأنّ الباحثين لم يتمكّنوا من دراسة جميع الملفّات.

وبحسب تقديرات الباحث في المعهد المركزيّ للصحّة العقليّة في مانهايم هارالد دريسينغ، فإنّ عدد الجناة المحتملين قد يصل إلى 3500.

وبتكليف من الكنيسة البروتستانتيّة الألمانيّة، أعدّ التقرير خبراء من مختلف الجامعات والمعاهد الألمانيّة، وهو مؤلّف من أكثر من 800 صفحة.

وأوضح دريسينغ أنّ أداء الكنيسة الألمانيّة أسوأ من أداء الكنيسيّة الكاثوليكيّة عندما يتعلّق الأمر بدراسة حالات الاعتداء الجنسيّ، رغم أنّ هذه الأخيرة تعرّضت لانتقادات واسعة النطاق.

وقال خلال مؤتمر صحافيّ عرض خلاله التقرير "عندما نقارن الاثنتين (الكنيستين)، نجد أنّ الكنيسة البروتستانتيّة أسوأ"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى نقص الوثائق المقدّمة للدراسة.

وكشفت دراسة جامعيّة أجريت في العام 2018 عن الكنيسة الكاثوليكيّة الألمانيّة أنّ 3677 طفلًا تعرّضوا للعنف الجنسيّ من قبل رجال دين بين العامين 1946 و2014.

أمّا بالنسبة للكنيسة البروتستانتيّة، فإنّ العدد الحقيقيّ للضحايا أعلى، إذ لم يتمكّن واضعو التقرير من الوصول إلى جميع أرشيفات المؤسّسة.