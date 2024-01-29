لندن: انخفاض ملموس في أعداد التلاميذ وتحذيرات من إغلاق العديد من المدارس

توقّعت مجموعة "لندن كاونسلز" أنّه في السنوات الأربع المقبلة، ستفقد العاصمة البريطانيّة حوالى ثمانية آلاف تلميذ، معربة عن قلقها إزاء استدامة بعض المؤسّسات في مواجهة ذلك...

حذّرت مجموعة "لندن كاونسللز" في تقرير جديد نُشر. اليوم الإثنين، من احتمال إغلاق العديد من المدارس في لندن، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي احتماليّة الإغلاق، لارتباطها بانخفاض عدد التلاميذ، وانخفاض عدد المواليد، ورحيل عائلات بشكل كبير من المدينة مع خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبيّ.

وأوضح التقرير أنّ "هناك العديد من العوامل الّتي ربّما دفعت العائلات إلى مغادرة لندن مثل تأثير جائحة كوفيد-19 وارتفاع تكاليف المعيشة وخروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبّيّ أو حتّى الافتقار إلى السكن الميسور الكلفة".

وتوقّعت مجموعة "لندن كاونسلز" أنّه في السنوات الأربع المقبلة، ستفقد العاصمة البريطانيّة حوالى ثمانية آلاف تلميذ، معربة عن قلقها إزاء استدامة بعض المؤسّسات في مواجهة ذلك.

وقالت المجموعة الّتي تمثّل 32 مجلسًا تغطّي لندن الكبرى إنّ انخفاض معدّل المواليد بنسبة 17 % في المدينة بين عامي 2012 و2021 هو سبب رئيسيّ آخر لانخفاض الطلب على مقاعد مدرسيّة.

ومع اختيار عدد متزايد من الأشخاص عدم تنشئة أسرة في العاصمة، انخفض معدّل المواليد في لندن، كما أظهر التقرير، إلى أنّه من غير المرجّح أن يتغيّر الوضع.

وحذّر التقرير من أنّ هذا التراجع قد يتفاقم ما يؤدّي إلى انخفاض إضافيّ في عدد التلاميذ و"احتمال إغلاق مدارس".

كذلك، حذّر من أنّ المدارس الّتي تموّلها الحكومة وفق عدد التلاميذ، ستضطرّ لاتّخاذ "قرارات صعبة" لتحقيق توازن في ميزانيّاتها.

وقد أدّى انخفاض عدد التلاميذ إلى إغلاق العديد من المدارس.