شركة "كونتيننتال" الألمانيّة تقرّر إلغاء 7150 وظيفة

الصيف الماضي، أعلنت شركة "كونتيننتال" إغلاق مصنعها في غيفهورن في وسط ألمانيا، بحجّة ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب...

أعلنت شركة "كونتيننتال" الألمانيّة المصنّعة لتجهيزات السيّارات الأربعاء، إلغاء 7150 وظيفة في كلّ مقرّاتها حول العالم، تنفيذًا لخطّة ادّخار تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسيّة من أجل عمليّة الانتقال إلى السيّارات الكهربائيّة.

وقالت الشركة في بيان أوضحت فيه خطّتها لإعادة الهيكلة المعلنة نهاية 2023 إن "حوالي 5400 وظيفة ستتأثّر" في مجال الإدارة و1750 في قسم البحوث والتطوير "بحلول العام 2025 على أبعد تقدير".

ويمثّل هذا أكثر من 3 % من إجماليّ القوى العاملة في المجموعة. ويهدف البرنامج خصوصًا إلى تحقيق وفورات بقيمة 400 مليون يورو سنويًّا في قسم السيّارات في الشركة.

وتشمل هذه الخطّة "ترشيد وتبسيط" العمل من خلال دمج الوحدات الإداريّة وقسم البحوث والتطوير. وأوضح فيليب فون هيرشهيت، رئيس فرع السيّارات في المجموعة "بهذه الطريقة سنعزّز التعاون، ونستكشف سبل التعاضد، ونختصر وقت التطوير، ونحسن بالتالي قدرتنا التنافسيّة على المدى الطويل".

ووعدت المجموعة بأنّ إلغاء الوظائف "سيتمّ تدريجًا" باتّباع "أكثر السبل مسؤوليّة اجتماعيًّا". وعلى غرار القطاع بأكمله في ألمانيا، تعاني الشركة ارتفاعًا مفرطًا في تكاليف الطاقة والانتقال إلى السيّارات الكهربائيّة في قطاع بنى نجاحه على السيّارات الحراريّة.

والصيف الماضي، أعلنت شركة "كونتيننتال" إغلاق مصنعها في غيفهورن في وسط ألمانيا، بحجّة ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب. وأعلنت شركة بوش الألمانيّة منتصف كانون الثاني/يناير خطّة لإلغاء 1200 وظيفة في قسم الأنظمة الإلكترونيّة المدمجة.

وقبل شهر، خطّطت لإلغاء 1500 وظيفة في موقعين ألمانيّين لصناعة أنظمة نقل الحركة في المركبات. كما أعلنت مجموعة ZF إغلاق مصنّعين بفارق زمنيّ قصير خلال الأشهر الأخيرة في ألمانيا، وبالتالي إلغاء مئات الوظائف.