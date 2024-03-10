البنتاغون: "لا دليل على وجود فضائيّين أو أطباق طائرة"

تعرّف وكالة ناسا هذه الظواهر بأنها "رصد أحداث في السماء لا يمكن تحديدها علميًا بأنها طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكيّة (البنتاغون)، السبت، أنّه لا دليل على وجود أطباق طائرة مجهولة الهويّة أو كائنات فضائيّة.

جاء ذٰلك في تقرير نشره مكتب البتّ في الحالات الشاذّة حول تحقيقات حكوميّة أمريكيّة منذ 1945 لمشاهدات ظواهر غير عاديّة مجهولة.

وذكر التقرير، أنّ جميع جهود التحقيقات، بكلّ مستويات التصنيف السرّيّ، خلصت إلى أنّ معظم المشاهدات كانت لأغراض عاديّة وظواهر ونتيجة لسوء تقدير.

وأشار إلى أنّ "السجلّات التاريخيّة" حول ما تمّ تداوله عبر مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونيّة بشأن مزاعم رصد الأطباق الطائرة "لا تحتوي على دليل على وجود كائنات فضائيّة".

وأكّد رفضه ادّعاءات تطوير الحكومة الأمريكيّة والشركات الخاصّة التكنولوجيا الّتي يزعم أنّها مملوكة لكائنات فضائيّة عن طريق الهندسة العكسيّة.

وأضاف أنّه "لم يتمّ العثور على أيّ دليل يشير إلى وجود أجسام غريبة وكائنات فضائيّة، كما أنّ وجود العديد من الكتب والأفلام ومحتوى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ حول هٰذا الموضوع أثّر على الرأي العامّ، وزاد من الاعتقاد بوجود أطباق طائرة لدى بعض الشرائح من المجتمع".

وقد استُبدل مصطلح "الأجسام الطائرة المجهولة"، بعبارة "ظواهر شاذة غير محددة"، بهدف إزالة الوصمة عن هذا الموضوع، المرتبط على نطاق واسع بالتكهنات حول زيارة كائنات فضائية لكوكبنا.

وتعرّف وكالة ناسا هذه الظواهر بأنها "رصد أحداث في السماء لا يمكن تحديدها علميًا بأنها طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة".

ومع الاعتراف بوجود مثل هذه الأحداث وضرورة أخذها على محمل الجد، فإن وكالة ناسا تكرر منذ عام أنه لا يوجد دليل على أن أصلها خارج كوكب الأرض.