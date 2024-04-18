إندونيسيا: بركان ثائر يجبر السلطات على رفع الإنذار إلى المسوى الرابع

وأوضح أمبار سوريوكو، مدير مكتب هيئة المطارات المحلّيّة، في بيان أنّ المطار أغلق "بسبب تناثر الرماد البركانيّ الّذي قد يضرّ بسلامة الطيران"...

أغلق مطار مانادو، وهو الأقرب إلى بركان ثار بشكل متكرّر في الأيّام الأخيرة في شمال إندونيسيا، بسبب تطاير رماد بركانيّ، وفق ما أعلنت وزارة النقل الإندونيسيّة الخميس.

وثار بركان روانغ مساء الثلاثاء نافثًا سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر.

وبدأ ثوران بركان جبل روانغ في مقاطعة شمال سولاويسيّ عند الساعة 21,45 الثلاثاء (13,45 ت غ). وتكرّر ذلك أربع مرّات يوم الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلّيّة لعلوم البراكين.

وبناء عليه، رفع مستوى الإنذار بشأن البركان الّذي ترتفع قمّته 725 مترًا، من المستوى الثالث إلى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد، فيما حذّرت السلطات من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحطام في البحر.

ونتيجة ذلك، اضطرّت إدارة مطار مانادو الدوليّ الواقع على مسافة أكثر من مئة كيلومتر من بركان روانغ، لإغلاقه 24 ساعة حتّى مساء الخميس.

وأوضح أمبار سوريوكو، مدير مكتب هيئة المطارات المحلّيّة، في بيان أنّ المطار أغلق "بسبب تناثر الرماد البركانيّ الّذي قد يضرّ بسلامة الطيران".

ويسير المطار رحلات داخليّة وخارجيّة أيضًا إلى سنغافورة وكوريا الجنوبيّة والصين.

كذلك، بدأت أجهزة الطوارئ الخميس عمليّات إجلاء آلاف الأشخاص المهدّدين بثوران البركان، فيما طلب من السكّان عدم الاقتراب أكثر من ستّة كيلومترات منه.

ومساء الأربعاء، نقل أكثر من 800 شخص من روانغ إلى جزيرة تاغولاندانغ المجاورة.