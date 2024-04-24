سابقة عالميّة: البندقيّة تبدأ بفرض ضريبة على الزيارات اليوميّة

مع تطبيق هذا الإجراء، تصبح البندقيّة، أوّل مدينة سياحيّة في العالم تفرض رسوم دخول كتلك الخاصّة بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة للإفراط في السياحة

تبدأ مدينة البندقيّة الإيطاليّة الخميس تطبيق إجراء يشكّل سابقة عالميّة، سيتعيّن بموجبه على السيّاح الّذين يزورونها لفترات نهاريّة قصيرة من دون المبيت فيها، دفع ضريبة قدرها خمسة يورو وإبراز بطاقة دخول على شكل رمز استجابة سريعة، في محاولة للحدّ من الأعداد الضخمة للسيّاح.

ورغم سعر البطاقة المنخفض وعدم تحديد عدد أقصى للزوّار يوميًّا، تأمّل البندقيّة في ثني عدد من السيّاح عن ارتياد أزقّتها الضيّقة وجسورها الممتدّة فوق القنوات المائيّة، خلال الفترات الّتي تشهد أكبر إقبال.

ومع تطبيق هذا الإجراء، تصبح البندقيّة، أوّل مدينة سياحيّة في العالم تفرض رسوم دخول كتلك الخاصّة بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، تحديدًا في إسبانيا، ممّا يدفع السلطات إلى التحرّك من أجل التوفيق بين راحة السكّان وقطاع اقتصاديّ يحمل أهمّيّة كبيرة.

وخلال مؤتمر صحافيّ في أوائل نيسان/أبريل بالعاصمة الإيطاليّة لعرض تفاصيل هذا الإجراء الجديد أمام وسائل إعلام من العالم أجمع، قال رئيس بلديّة البندقيّة لويجي برونيارو "هذه التجربة تحصل للمرّة الأولى في العالم".

ومن المتوقّع أن تحذو مدن سياحيّة كبرى حذو البندقيّة وتتبّع هذا الإجراء بسبب مواجهتها المشكلة السياحيّة نفسها.

وقال برونيارو إنّ "هدفنا هو جعل البندقيّة أكثر ملاءمة للعيش"، في حين منعت هذه المدينة الإيطاليّة الّتي تعدّ إحدى أكثر المدن استقطابًا للزوّار في العالم، السفن السياحيّة العملاقة من الوصول إلى وسطها التاريخيّ.

وفي فترات ذروة الارتياد، يمضي مئة ألف سائح ليلتهم في البندقيّة، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الّذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت.

في المقابل، لا يتجاوز سكّان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطّرد.

بالنسبة لعام 2024، تطال هذه الضريبة الجديدة 29 يومًا فقط تشهد تدفّقًا كبيرًا للسيّاح، إذ "يبدأ التقويم في 25 نيسان/أبريل (وهو يوم عطلة رسميّة في إيطاليا)، ثمّ يتبعه كلّ عطلة نهاية أسبوع تقريبًا من أيّار/مايو إلى تمّوز/يوليو"، بحسب برونيارو الّذي وعد "بعمليّات مراقبة سلسة للغاية" و"عشوائيّة" و"من دون طوابير"، للتأكّد من الالتزام بدفع الضريبة.

وتستهدف هذه الضريبة الّتي أرجئ تنفيذها مرّات عدّة، فقط السيّاح الّذين يدخلون المدينة القديمة يوميًّا بين الساعة 8,30 صباحًا و16,00 بالتوقيت المحلّيّ.