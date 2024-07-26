إندونيسيا: ضبط كميّات كبيرة من لحوم القطط والكلاب

ضبطت الشرطة 500 سيخ من لحم الكلاب لدى تاجر في منطقة جيمبرانا و56 كيلوغرامًا من اللحوم النيئة لدى بائع آخر في المنطقة نفسها، وفق ما أفاد مدير وكالة النظام العامّ في بالي ديوا نيومان راي دارمادي...

أعلنت السلطات في بالي ضبط عشرات الكيلوغرامات من لحوم الكلاب النيئة في الجزيرة الواقعة في الأرخبيل الإندونيسيّ حيث تعتبر هذه التجارة غير قانونيّة.

وحظرت بالي تجارة لحوم الكلاب العام الماضي، مع مواجهة المخالفين عقوبة السجن لمدّة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مقدارها 50 مليون روبيّة (3064 دولارًا)، لكنّ هذه التجارة ما زالت قانونيّة في بعض المناطق الإندونيسيّة.

وخلال عمليّات تفتيش هذا الأسبوع، اكتشفت السلطات ثلاثة بائعي لحوم كلاب يعملون بشكل ينتهك القواعد المحلّيّة.

وضبطت الشرطة 500 سيخ من لحم الكلاب لدى تاجر في منطقة جيمبرانا و56 كيلوغرامًا من اللحوم النيئة لدى بائع آخر في المنطقة نفسها، وفق ما أفاد مدير وكالة النظام العامّ في بالي ديوا نيومان راي دارمادي.

وتلقّى بائع أسياخ لحوم الكلاب تحذيرًا فقط إذ كانت المرّة الأولى الّتي يمسك وهو يتاجر فيها، في حين يواجه التاجران الآخران اللّذان اعتبرا مخالفين سابقين، تهمًّا بسيطة أمام محكمة محلّيّة وستتمّ محاكمتهما الشهر المقبل.

وتعدّ إندونيسيا واحدة من الدول القليلة في العالم الّتي تسمح ببيع لحوم الكلاب والقطط، لكنّ حملة لإنهاء هذه الممارسة بدأت تكتسب زخمًا، مع فرض بعض المدن مثل سيمارانغ في جزيرة جاوة حظرًا محلّيًّا على هذه التجارة في السنوات الأخيرة.