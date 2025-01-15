رفع الإقامة الجبريّة عن المؤثر البريطانيّ أندرو تايت في رومانيا

ويأتي رفع الإقامة الجبريّة عن أندرو تايت في إطار تحقيق آخر أحدث بشأن شكوك في ضلوعه في تشكيل عصابة منظّمة، وبعمليّات اتّجار بالقصر، وإقامة علاقات جنسيّة مع قصر، وغسل أموال...

رفع القضاء الرومانيّ الإقامة الجبريّة عن المؤثّر البريطانيّ أندرو تايت الّذي يشكّل منذ آب/أغسطس محور تحقيق جديد مرتبط بارتكابات مفترضة جديدة بحقّ قصر.

وقال أحد الناطقين باسمه "رفعت المحاكم الرومانيّة الإقامة الجبريّة المفروضة على أندرو تايت واستبدلتها اليوم بالإشراف القضائيّ"، موضّحًا أنّه بات قادرًا على "السفر في رومانيا".

يرتبط هذا القرار جانب آخر من مسلسل قضائيّ بطلاه الأخوان أندرو وتريستان تايت في رومانيا منذ عام 2022.

وقد أفلتا حتّى الآن من المحاكمة بجزئها الأوّل، وذلك في أعقاب مخالفات إجرائيّة لاحظها القضاء الّذي يشتبه في أنّ الرجلين خدعا نساء كثيرات لأغراض الاستغلال الجنسيّ.

ويأتي رفع الإقامة الجبريّة عن أندرو تايت في إطار تحقيق آخر أحدث بشأن شكوك في ضلوعه في تشكيل عصابة منظّمة، وبعمليّات اتّجار بالقصر، وإقامة علاقات جنسيّة مع قصر، وغسل أموال.

ويواجه أندرو تايت البالغ 38 عامًا، أيضًا اتّهامات بارتكاب عمليّات اغتصاب مفترضة. كذلك، يشتبه في أنّه أسّس مع شقيقه تريستان (36 عامًا) منظّمة إجراميّة في رومانيا وبريطانيا

ووجّهت النيابة العامّة الرومانيّة إلى الشقيقين اتّهامات بخداع نساء كانا يوهمانهنّ بأنّهما وقعا في حبّهنّ، قبل أن يرغمانهنّ "بواسطة العنف الجسديّ والإكراه النفسيّ" على تصوير أفلام إباحيّة. وينفي الشقيقان هذه الاتّهامات.

وفي بريطانيا، دان القضاء الشقيقين تايت بتهمة التهرّب الضريبيّ.

ويقيم لاعب الكيك بوكسينغ السابق أندرو تايت المولود سنة 1986 في الولايات المتّحدة، منذ سنوات في فيلا بالقرب من بوخارست في رومانيا.