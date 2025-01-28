ترامب يوقّع مرسومًا يحظر خدمة المتحوّلين جنسيًّا في الجيش الأميركيّ

خلال لقاء حزبيّ حضره أعضاء الكونغرس الجمهوريّون في ميامي، شدّد ترامب على أنّ السياسة الرسميّة للحكومة الأميركية تنصّ على وجود "جنسين فقط: ذكر وأنثى"...

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا تنفيذيًّا يحظر على المتحوّلين جنسيًّا الخدمة في الجيش.

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأنّ الرئيس ترامب وقع، أمس الاثنين، عدّة أوامر تنفيذيّة أثناء عودته بالطائرة من ميامي إلى واشنطن.

ومن بين هذه الأوامر التنفيذيّة، إلغاء السياسات الّتي أقرّتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن والمتعلّقة بـ "التنوّع والشموليّة" في الجيش الأميركيّ.

وأكّد ترامب أنّ المرسوم التنفيذيّ الّذي وقّعه بهذا الخصوص، يهدف إلى إعادة تشكيل الجيش الأميركي.

خطوة ترامب هذه تأتي بعد أخرى مشابهة عدّل فيها السياسة الرسميّة للحكومة الأميركية بوجود "جنسين فقط: ذكر وأنثى".

وخلال لقاء حزبيّ حضره أعضاء الكونغرس الجمهوريّون في ميامي، شدّد ترامب على أنّ السياسة الرسميّة للحكومة الأميركية تنصّ على وجود "جنسين فقط: ذكر وأنثى".

وأشار إلى أنّه وقع العديد من الأوامر التنفيذيّة الهامّة خلال الأسبوع الأوّل من ولايته، موضّحًا أنّ أحد أهمّ هذه القرارات كان متعلّقًا بالأفراد المتحوّلين جنسيًّا.

وأضاف: "جعلت من وجود جنسين فقط، ذكر وأنثى، السياسة الرسميّة لحكومة الولايات المتّحدة. بصراحة، كان هذا قرارًا صعبًا".

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ ترامب مهامّه رسميًّا في البيت الأبيض، ووقع في اليوم نفسه أمرًا تنفيذيًّا يلزم الحكومة الفيدراليّة بالاعتراف بجنسين بيولوجيين فقط، ذكر وأنثى.

كما حظر انضمام الأفراد المتحوّلين جنسيًّا إلى الرياضات النسائيّة الّتي تنظّمها المؤسّسات الفيدراليّة.