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مجهولون يعتدون على مقهى في الناصرة

تاريخ النشر: 23/12/2017 - 16:33

مجهولون يعتدون على مقهى في الناصرة
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

اعتدى مجهولون ليل الجمعة السبت، على أحد المقاهي في مدينة الناصرة، ما أسفر عن إصابة شابين بجراح طفيفة.

كما أدى الاعتداء إلى تحطم واجهات المحل الزجاجيّة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المقهى. حيث تمكن المعتدون من الفرار قبل وصول قوات الشرطة.

وحاول موقع عرب ٤٨ الحصول على تعقيب من صاحب المحل، إلا أنّه رفض.

وجاء هذا الاعتداء، بعد يومين من زيارة مفتش الشرطة، روني ألشيخ، إلى منطقة العين في الناصرة.

ويأتي هذا الاعتداء، في خضم موجة العنف التي تشهدها المدن والبلدات العربيّة، وسط تقاعس الشرطة.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#اعتداء
#الناصرة

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