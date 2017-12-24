إصابة شخص في انقلاب جرافة قرب طبرية

أصيب شخص بجروح متفاوتة في حادث انقلاب جرافة قرب طبرية، بعد ظهر اليوم الأحد.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو سائق الجرافة، وجرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وانزلقت الجرافة وانقلبت، على ما يبدو، بسبب أحوال الطقس السائدة.

يذكر أنه مع حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار تسوء حالة الطقس، ويزداد عدد حوادث الطرق على الشوارع مخلفة ضحايا ومصابين إلى جانب الخسائر المادية، وسبب ذلك وجود عوامل خطورة متعددة على الطريق من هطول أمطار غزيرة تجعل الأرض زلقة، وفي بعض الأحيان تتحول إلى سيول جارفة، وكذلك ظهور ضباب كثيف يحجب الرؤية، وغير ذلك من العوامل التي إن لم يتعامل سائق السيارة معها بحيطة وتأن فستشكل خطرًا على حياته وحياة الآخرين.