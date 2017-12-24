بئر السبع: إصابتان إثر اندلاع حريق في مجمع تجاري

اندلع حريق هائل في مجمع تجاري بمدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، ما أسفر عن وقوع إصابتين جراء استنشاق الدخان صباح اليوم، الأحد.

ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار التي طالت محلين تجاريين داخل المجمع.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فقد تم إخلاء المجمع التجاري إلى حين السيطرة على الحريق.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان خشية وقوع إصابات نتيجة الحريق.

هذا، وباشر خبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.