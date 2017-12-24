تنديد واسع بجريمة تفجير سيارة سيدة من يركا

نددت جمعيات نسوية وحقوقية، اليوم الأحد، بجريمة تفجير سيارة السيدة يارا أبو عبلة من قرية خلال قيادتها لها باستخدام قنبلة موقوتة، والتي تقبع حالبُا في المستشفى ووصفت جراحها بالبالغة، وتمنت الجمعيات الموقعة على البيان الشفاء العاجل لها لتعود لعائلتها وطفلها.

وقالت الجمعيات في البيان "إننا ننظر بخطورة وقلق بالغين للاعتداء الغابن وتفجير سيارتها مما تسبب لها بإصابات بالغة في جسدها ونعتبر هذه الجريمة وتبعياتها تجاوزًا لمفاهيم الإنسانية والأمن والأمان لكافة أفراد مجتمعنا وخاصة النساء".

وتابع البيان أن "مثل هذا الاعتداء الأليم، وبالرغم من خطورته، يجب أن لا يثنِ أي منا عن القيام بواجبه ومسؤولياته وناقوس الخطر يدق أمامنا وأمام المسؤولين على حدٍ سواء ولطالما أكدنا استنكارنا لجرائم العنف المستشرية في مجتمعنا وخاصة ضد النساء".

وذكر البيان بأن "المسؤولية في مكافحة ظاهرة العنف وبكل أشكالها تقع علينا جميعا في الاستنكار وعدم التزام الصمت بل رفع الصوت عاليا تجاه أي تصرف عنيف ومُؤذي ومحاربة الظاهرة وتبعياتها بكامل المسؤولية، على أن يتم بلورة خطة شاملة من أجل التصدي لها على كل المستويات القانونية، القضائية والتوعوية ووضعها في سلم أولويات الهيئات التمثيلية والقيادية مثل لجنة الرؤساء للسلطات المحلية والقيادات الدينية وهيئات لجنة المتابعة وغيرها".

وطالب البيان "الشرطة العمل بجديه ومهنية وجمع الأدلة الكافية من أجل معاقبة المجرمين ومن يشد على أياديهم ويساندهم، لأن تقاعسها يشكل أرضًا خصبة لاستمرار جرائم العنف والقتل المستشرية في مجتمعنا".

واختتم البيان "كلنا معًا قلبًا وقالبًا ضد العنف على كل أشكاله ومستوياته وضد قتل النساء".

الجمعيات الموقعة: جمعية نساء ضد العنف، نعمت مركز الجليل، لوبي النساء الدرزيات، كيان تنظيم نسوي، السوار- حركة نسوية عربية، مركز الطفولة –مؤسسة حضانات الناصرة، جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، آذار- منتدى المهنيات والمهنيين لمحاربة جرائم قتل النساء، جمعية نعم- نساء عربيات بالمركز، منتدى الجنسانية، منتدى المستشارات لرفع مكانة المرأة، جمعية انتماء وعطاء- الطيرة، جمعية مهباخ- تغيير، تحالف النساء للسلام، مركز حقوق النساء العربيات في النقب، ايتاخ –معك، جمعية معا، منتدى النساء العربيات في النقب، حركة النساء الديمقراطيات ،جمعية تشرين- الطيبة، جمعية انتماء وأمل- قلنسوة، دراسات المركز العربي للحقوق والسياسات، المؤسسة العربية لحقوق الانسان، مركز إعلام ، أصوات – نساء فلسطينيات مثليات، رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفييتي.