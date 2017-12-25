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زعبي تطالب الصليب الأحمر بتقديم شكوى رسمية ضد حازن

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 20:06

زعبي تطالب الصليب الأحمر بتقديم شكوى رسمية ضد حازن
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

طالبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، في رسالة وجهتها لمكتب الصليب الأحمر في غزة، الاعتذار لأهالي الأسرى الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجن نفحة، بعد واقعة عضو الكنيست عن الليكود، أورن حازن، وتقديم شكوى رسمية ضده.

واقتحم حازن، اليوم الإثنين، حافلة أهالي أسرى غزة الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجني "ريمون" و"نفحة" بصحراء النقب، وتعرض لهم بالتهجم والإهانة.

كما وطالبت زعبي، في بيان لها، الصليب الأحمر، بالكشف عن تمكن صعود الأخير للحافلة، وهو المعروف بمواقفه وعنفه، وأشارت إلى أنه لم يكن مستبعدا أن يقوم بالتعرض للأهالي جسديا.

وفي رسالتها شددت زعبي على أن الصليب الأحمر أخل بمسؤوليته حماية أمن وكرامة عائلات الأسرى، حيث تمكن الأخير من إطلاق عبارات مسيئة والصراخ في وجه إحدى أمهات الأسرى.

ومن جهة أخرى طالبت زعبي الصليب الأحمر بتوجيه شكوى رسمية ضد حازن، علمًا بأن منظمة الصليب الأحمر مسؤولة عن تنظيم زيارات لأهالي الأسرى وعن حمايتهم، وعن ضمان كرامتهم.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#التجمع الوطني الديمقراطي
#القائمة المشتركة
#حنين زعبي
#الصليب الأحمر
#غزة
#سجن نفحة
#أورن حازن

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