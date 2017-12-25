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نقابة المعلمين تعلن إضرابا إنذاريا الأربعاء

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 13:31

نقابة المعلمين تعلن إضرابا إنذاريا الأربعاء
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير : قاسم بكري

أعلنت نقابة المعلمين الإضراب الإنذاري ليوم واحد، بعد غد الاربعاء احتجاجا على سياسة وزارة التربية والتعليم حول احتساب الأيام المرضية.

كمال خلايلة

ويشمل الإضراب رياض الأطفال وحتى المعلمين من النقابة في المدارس الإعدادية، فيما يُستثى التعليم الخاص.

وقال نائب رئيس نقابة المعلمين في منطقة حيفا، كمال خلايلة، لـ"عرب 48" إن "الإضراب جاء لرفض الغبن اللاحق بالمعلمين، في قضية احتساب الأيام المرضية، حيث يحتسب عن كل يوم مرض تغيب فيه المعلم فعليا 1.4 يوما، وهو مضاعف بالنسبة للأيام التعليمية الطويلة لمعلمات رياض الأطفال، وهذا يعني أن المعلم يظلم في نهاية خدمته فيما يخص الأيام المرضية بشكل كبير، علما أن هذا النظام غير متبع في أي وزارة أخرى، فلا يمكن أن يغيب المعلم يوما ويحتسب عليه 1.4 يوما أو بشكل مضاعف".

وأضاف أن "الإضراب الإنذاري خطوة أولى في نضال النقابة لإنهاء الغبن الذي لحق بالمعلمين على مدار عشرات السنوات الماضية".

وختم خلايلة بالقول إن "النقابة تتمنى أن تنهي الوزارة هذا الأمر بسرعة، وإلا فإننا سنصعد الاحتجاجات ضد هذه السياسة".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#نقابة المعلمين
#إضراب
#رياض الأطفال
#التعليم الخاص

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