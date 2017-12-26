والد الشهيد الجعار بعد هدم المنزل: "ملاحقون منذ استشهاد سامي"

أجبرت السلطات الإسرائيلية خالد الجعار، والد الشهيد سامي الجعار، على هدم بيت ابنه المجاور لبيته في مدينة رهط بالنقب، بعد أن سلمته أمر هدم صباح اليوم الثلاثاء، بحجة البناء غير المرخص، وهددوه في حال لم يهدم البيت بنفسه فسيدفع تكاليف الهدم الباهظة كاملة.

وقال والد الشهيد لـ"عرب 48" إن "إجباري على هدم منزل ابني هو انتقام واضح وملاحقة لنا في غياب معظم المسؤولين والقيادات العرب ومنهم أيضًا من تواطئ ضدنا، قوات الشرطة بعد أن قتلت ابني وأقفلت الملفات وتركت دمه على الأرض أتت من جديد لتلاحقنا في بيوتنا".

وتابع "هدموا بيت ابني الذي ينتظر ترخيصًا منهم للبناء منذ 12 سنه دون جواب وبعد أن دفعنا كل ما نملك لكي نحصل على الحق في البناء، لاحقونا نحن وتركوا آخرين يسرحون ويمرحون في مبان سمح لهم ببنائها وهم ليسوا أحق مننا".

وأكد الجعار أنه "منذ استشهد ابني سامي وأنا وعائلتي نشعر بأننا ملاحقون، أعين الشرطة وأعوانها علي وعلى أبنائي، محاولات مستمرة لاستفزازنا لكي نقوم بالرد ويثبتوا روايتهم عننا، منزل ابني كان كل ما يملك والآن لا يملك شيئًا، ملابسه وأثاثه في العراء وتحت المطر وأنا أعيش وعائلتي في منزل من غرفتين، نحن ملاحقون بشكل ثابت وتركنا وحيدين في هذه المعركة".

وفي كانون الثاني/يناير 2015، أطلق أحد أفراد الشرطة النار على الشهيد سامي الجعار، وأوصت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بعدم تقديم أية لائحة اتهام، وذلك على الرغم من إثبات كذب الشرطي الذي أطلق النار عند عرضه على جهاز كشف الكذب (البوليغراف)، وثبت أن الرصاصة القاتلة انطلقت من سلاح الشرطي.