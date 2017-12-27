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جت المثلث: ألسنة النار تلتهم مقهى

تاريخ النشر: 27/12/2017 - 09:36

جت المثلث: ألسنة النار تلتهم مقهى
من مكان الحريق في جت المثلث، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

اندلع صباح اليوم، الأربعاء، حريق في مقهى بقرية جت بمنطقة المثلث، ما أسفر عن تسجيل أضرار مادية جسيمة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

وفي مدينة بئر السبع، شب حريق في مرأب (كراج) للسيارات بمحاذاة السوق البدوي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وعملت طواقم الإطفاء بمساندة رافعة على إخماد الحريق ومنع امتداده نحو المحلات التجارية المحاذية.

هذا، وباشر خبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريقين المنفصلين.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#جت المثلث
#حريق
#مقهى
#بئر السبع

جت المثلث: ألسنة النار تلتهم مقهى

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