عين ماهل: وقفة شعبية ضد "تكريم العار"

دعت لجنة المتابعة، للمشاركة في الوقفة الشعبيّة التي تقام غدًا الخميس، في قرية عين ماهل، ضمن "الحراك المهلاوي الرافض"، للتصدي لقرار رئيس المجلس بتكريم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان أصدرته لجنة المتابعة، "ندعو إلى أوسع مشاركة في الوقفة الشعبية غدًا الخميس، تصديا لتكريم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يمارس أشد السياسات العنصرية والعدوانية والدموية ضد جماهيرنا وشعبنا ككل".

وتقام الوقفة غدًا الخميس عند الساعة 12 ظهرًا، عند مسجد أبي عبيدة في القرية.

وتأتي هذه الوقفة، تحت شعار "لا لتكريم العار"، والتأكيد على عروبة القدس، وكونها عاصمة فلسطين الأبدية.