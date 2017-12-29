إصابة شاب بجريمة إطلاق نار بالرامة وسطو مسلح بطمرة

أقدم شخصان، الليلة الماضية، على إطلاق النار داخل محل تجاري وسط مدينة طمرة في محاولة لتنفيذ عملية سطو مسلح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وبحسب الشرطة، فإن اللصين وصلا بواسطة دراجة نارية، حيث دخل أحدهما المحل التجاري وهو مقنع وطلب من صاحب المحل المال، إلا أن الأخير رفض الاستجابة لطلبه.

على أثر ذلك، قام اللص بإطلاق النار في المكان ثم فر هاربا من المكان.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن اللصين الهاربين.

وفي قرية الرامة، أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة في القسم السفلي من جسده إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأحيل المصاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.