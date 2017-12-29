  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة شاب بجريمة إطلاق نار بالرامة وسطو مسلح بطمرة

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 09:32

إصابة شاب بجريمة إطلاق نار بالرامة وسطو مسلح بطمرة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

أقدم شخصان، الليلة الماضية، على إطلاق النار داخل محل تجاري وسط مدينة طمرة في محاولة لتنفيذ عملية سطو مسلح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وبحسب الشرطة، فإن اللصين وصلا بواسطة دراجة نارية، حيث دخل أحدهما المحل التجاري وهو مقنع وطلب من صاحب المحل المال، إلا أن الأخير رفض الاستجابة لطلبه.

على أثر ذلك، قام اللص بإطلاق النار في المكان ثم فر هاربا من المكان.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن اللصين الهاربين.

وفي قرية الرامة، أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة في القسم السفلي من جسده إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأحيل المصاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طمرة
#الرامة
#العنف والجريمة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عكا: تظاهرة رفع شعارات نصرة للقدس
عكا: تظاهرة رفع شعارات نصرة للقدس

2017-12-29

اعتقال مشتبهين بإطلاق النار في الرامة
اعتقال مشتبهين بإطلاق النار في الرامة

2017-12-29

أبو غوش: تصريح ادعاء عام في جريمة قتل جبر
أبو غوش: تصريح ادعاء عام في جريمة قتل جبر

2017-12-29

الأكثر قراءة

العريش: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

العريش: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

2017-12-28
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع ومنخفض جوي الأحد

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع ومنخفض جوي الأحد

2017-12-28
نتنياهو في

نتنياهو في "تكريم العار": الرأي العام العربي يتغير لصالح إسرائيل

2017-12-28
محاكمة التميمي: الاحتلال يفرق تظاهرة أمام محكمة

محاكمة التميمي: الاحتلال يفرق تظاهرة أمام محكمة "عوفر" العسكرية

2017-12-28
محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي وتفرج عن نور

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي وتفرج عن نور

2017-12-28