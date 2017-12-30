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7 إصابات بينها خطيرة بحادثي طرق بالجليل

تاريخ النشر: 30/12/2017 - 08:43

7 إصابات بينها خطيرة بحادثي طرق بالجليل
(تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب 7 شبان بجراح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة بحادثي طرق بالجليل، حيث نقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات وأسباب الحوادث.

وأصيب شابان في ساعات منتصف الليل بإصابات متفاوتة، في حادث طرق وقع على شارع رقم 85 قرب مجد الكروم، حيث نقلا للمستشفى لتلقي العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وحسب بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء، فإن طاقمها الطبي تلاقى عند ساعات منتصف الليل إخطارا عن جرحى على شارع رقم 85 قرب مجد الكروم، وعلى الفور هرع الطاقم الطبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشابين ونقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى نهارية لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر وقع عند مفرق "تسوريت" قرب الرامة أصيب 5 أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء حادث طرق وقع بساعات متأخرة من الليل، حيث قدمت طواقم حيان الإسعافات الأولية للجرحى وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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