أطباء الأسنان العرب: ممنوع العمل بدون مساعدة طبيب

قالت جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد إنه "بدءا من يوم 01.12.2017 دخلت إلى حيز التنفيذ تعليمات وزارة الصحة بمنع العمل في عيادات الأسنان بدون مساعدة طبيب أسنان".

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية اليوم، الأحد، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأكدت أنه "يسمح العمل بدون مساعدة فقط لعلاج الحالات الطارئة وخارج ساعات الدوام".

وأضافت الجمعية أنه "تنص التعليمات أيضا أنه في حالة علاج أشخاص من أصحاب الأمراض المزمنة والمعقدة فإن مساعدة الطبيب يجب أن تكون مساعدة مؤهلة وتحمل ترخيصا من وزارة الصحة. وتأتي هذه التعليمات بعد مطالبة حثيثة من عدة جهات رسمية ومنها جمعية أطباء الأسنان العرب من أجل ضمان مستوى علاج أسنان متقدم والحفاظ على صحة المتعالجين وضمان مستوى عال من التعقيم والنظافة العامة في العيادة".

وأسهبت بأن "التعليمات الجديدة تنص على إلزام الأطباء بتأمين أنفسهم، بتأمين المسؤولية المهنية وتأمين العيادة بتأمين طرف ثالث. وتنص أيضا على أن كل طبيب ملزم بدورات استكمال معترف بها، لا تقل عن 50 ساعة سنوية ومنها دورات إجبارية في مواضيع معينة".

ولفتت الجمعية إلى أنه "كذلك يطلب من كل عيادة تعليق في مكان بارز في العيادة نص قانون حقوق المريض باللغتين، العربية والعبرية، والتي يمكن للمرضى قراءتها ومعرفة حقوقهم".

وختمت جمعية أطباء الأسنان العرب بدعوة جميع الأطباء للالتزام في هذه التعليمات والعمل بموجبها.