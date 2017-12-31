اعتقالات في كفر كنا وطمرة على خلفية العنف والجريمة

تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا اليوم، الأحد، في طلب الشرطة تمديد اعتقال 5 مشتبهين (17 - 31 عاما) في جريمة طعن شاب (21 عاما) من مدينة طمرة.

وأصيب الشاب، مساء أمس، بجروح وصفت بأنها متوسطة، على ما يبدو، ووفقا للشبهات في شجار تطوّر بسبب جدال على موقف سيارة قرب مطعم.

واعتقلت الشرطة 3 مشتبهين بعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة، في كرمئيل، بشبهة الضلوع بالشجار وطعن الشاب، كما تمّ لاحقا اعتقال مشتبهين آخرين بتهديد أفراد عائلة الضالعين في الشجار بعد وقوعه، حسب ادعاء الشرطة.

وفي سياق منفصل، طلبت الشرطة من المحكمة في الناصرة تمديد اعتقال 4 مشتبهين من كفر كنا (30، 37، 50، 61 عاما) على خلفية إطلاق النار على منازل وسيارات في البلدة.

ويستدل من ادعاء الشرطة أنه جرى إطلاق النار على منازل وسيارات في كفر كنا، أمس السبت، في ساعات الظهيرة، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والسيارات، ولم يسجل وقوع إصابات، وعلى ما يبدو، أن خلفية هذه الجريمة تعود إلى نزاع بين عائلات بالقرية.

واعتقلت الشرطة بعد ذلك 4 مشتبهين وادعت أنّه "خلال التفتيش تمّ العثور على أمشاط ذخيرة تابعة لبندقية من نوع M16، ومئات الرصاص وسترة واقية".