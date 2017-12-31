عام 2017: 70 جريمة قتل بينهن 10 نساء

لا تزال جرائم القتل في البلدات العربية بالبلاد، تقض مضاجع المواطنين، في ظل تقاعس الشرطة وصمت المجتمع ما يفتت النسيج المجتمعي وغياب الأمن والأمان.

وشهد المجتمع العربي هذا العام ارتفاعا خطيرا في نسبة العنف والجريمة، وعدد الضحايا والاصابات الناجمة عن ذلك.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2017 في المجتمع العربي 70 مواطنا في جرائم قتل مختلفة، آخرها كان المرحوم بلال بدران عماش (40 عاما) الذي قتل بجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة، أن 10 نساء قتلن منذ مطلع العام الجاري، بينما قتل 60 شخصا بجرائم مختلفة، بينهم ثلاثة أشخاص برصاص الشرطة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الجرائم ارتكبت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة، فيما اقترف المجرمون جرائم قتل عن طريق الدهس بالسيارة.

قُتلوا برصاص الشرطة

وقُتل ثلاثة مواطنين عرب برصاص الشرطة الإسرائيلية منذ مطلع العام 2017، وهم، يعقوب أبو القيعان (47 عاما) من قرية أم الحيران، بتاريخ 18.01.2017، ولم يقدم قاتلوه للمحاكمة.

وقتلت الشرطة الشاب محمد طه (27 عاما) من كفر قاسم في تاريخ 5.06.2017.

كما قتلت الشرطة الشاب مهدي سعدي (20 عاما) من يافا في تاريخ 29.07.2017، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في يافا بعد الجريمة.

جرائم قتل النساء

قُتلت الشابة لينا أحمد إسماعيل (35 عاما) من قرية الرامة في تاريخ 03.02.2017 بعد أن أطلق النار عليها مجرم داخل سيارتها.

وقُتلت الشابة سهام زبارقة (32 عاما) من مدينة اللد، بعد يومين من إصابتها الحرجة إثر تعرضها لإطلاق نار على مدخل بيتها في تاريخ 26.3.2017.

وقتلت الشابة حنان البحيري (19 عاما) من قرية اللقية بالنقب في تاريخ 03.05.2017.

وأعلنت الشرطة، مؤخرا، أن الشابة براءة شربجي (18 عاما) من مدينة رهط بالنقب، لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها الحرجة في أعقاب حريق شب في منزل العائلة يوم 24.02.2017، بعد أن كانت قد أعلنت أنها قتلت حرقا، لكنها لا تملك أدلة كافية لإدانة المشتبهين، وكانت قد نسبت لشقيقي الشابة شبهة القتل العمد حرقا.

وقُتلت ماريا غانم (37 عاما) من يافا في جريمة إطلاق نار بتاريخ 31.05.2017.

وقتلت الفتاة هنرييت قرّا (19 عاما) من مدينة الرملة، ونسبت النيابة لوالدها سامي قرا (59 عاما) تهمة قتل ابنته الوحيدة، هنرييت، طعنا حتى الموت، بعد يوم واحد من احتفالها بإنهاء الدراسة الثانوية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13.06.2017.

وقتلت نادية أبو راس برانسي (55 عاما) من الطيبة بعد إصابتها برصاصة طائشة وهي تقف على شرفة منزلها في تاريخ 01.07.2017.

وعُثر على جثة فتحية فخر (30 عاما) من يافا في اللد، وعلى جسدها علامات عنف، في تاريخ 15.07.2017.

وقتلت تمام أبو شندي (70 عاما)، مساء الإثنين 17.07.2017، في جريمة إطلاق نار، خلال شجار عائلي، في قرية كفر قرع.

وقُتلت هبة محمد مناع (34 عاما) بعد ظهر يوم الأحد في تاريخ 10.09.2017 من مجد الكروم في جريمة إطلاق نار وقعت في القرية، حين أقدم ملثم على إطلاق النار عليها من مسافة قريبة.

جرائم قتل مختلفة

ووفقا للمعطيات المتوفرة، سقط منذ مطلع العام الجاري 43 قتيلا عربيا في البلاد في جرائم العنف، وهم:

هلال غنايم (32 عاما) من سخنين، ضحية جريمة إطلاق نار في 09.01.2017.

أحمد صلاح جربان (23 عاما) من جسر الزرقاء، ضحية اعتداء داخل القرية، توفي متأثرا بجراحه يوم 14.01.2017.

سامي جعصوص (52 عاما) من اللد، ضحية جريمة إطلاق نار يوم 18.1.2017.

عبد عياش (34 عاما) من يافا، ضحية جريمة إطلاق نار بتل أبيب في 21.01.2017.

محمد أصرف (36 عاما) من يافا، ضحية جريمة إطلاق نار بتل أبيب في 21.01.2017.

فاتح بريمي (45 عاما) من سكان مدينة الطيبة، وهو بالأصل من الضفة الغربية المحتلة، ضحية الاعتداء عليه في قرية كفر لبن في الضفة الغربية، توفي يوم 01.02.2017 بعد إصابته بأسبوعين.

مصطفى عامر (52 عاما) وابنه علاء عامر (30 عاما) من كفر قاسم، ضحيتا جريمة إطلاق نار مزدوجة، في تاريخ 05.02.2017.

محمود جبارين (19 عاما) من أم الفحم، ضحية جريمة طعن في 06.02.2017.

حكمت عامر (55 عاما) من كفر قاسم، ضحية جريمة إطلاق نار وشقيق الضحية مصطفى عامر، في 18.02.2017.

معتز مصري (34 عاما) من يافا، ضحية جريمة إطلاق نار في 18.02.2017.

جبر عماش (17 عاما) من جسر الزرقاء ضحية جريمة طعن يوم 23.2.2017.

خالد حبيطي إغبارية (45 عاما) من أم الفحم، ضحية جريمة إطلاق نار في تاريخ 27.02.2017.

سفيان الحروب (21 عاما) من قرية شقيب السلام، ضحية جريمة إطلاق نار، توفي متأثرا بجراحه يوم 09.03.2017.

شادي خواجة (36 عاما) من الناصرة، ضحية جريمة إطلاق نار يوم 25.03.2017 في حي بئر الأمير بالناصرة.

أحمد غزالة (33 عاما) من يافة الناصرة، ضحية جريمة إطلاق نار، ضحية جريمة إطلاق نار يوم 25.03.2017 في حي بئر الأمير بالناصرة.

محمد سقا (22 عاما) من يافا ضحية جريمة إطلاق نار في 16.04.2014.

عصام مصاروة (42 عاما) من الطيبة، ضحية جريمة طعن في تل أبيب يوم 17.04.2017.

محمد زبارقة (26 عاما) من الطيبة، ضحية جريمة إطلاق نار باللد في تاريخ 20.4.2017.

أحمد بدير (30 عاما) من كفر قاسم، ضحية جريمة إطلاق نار في تاريخ 02.05.2017 بعد إطلاق النار عليه في ساحة مسجد بلال بن رباح بكفر قاسم، حيث كان يعمل في حراك الحراسة.

لؤي جميل عماش (26 عاما) من جسر الزرقاء، ضحية جريمة إطلاق نار في 11.05.2017.

عبد الله الأطرش (25 عاما) من مولدة بالنقب، ضحية جريمة إطلاق نار في يوم 14.05.2017.

عز الدين محاميد (45 عاما) من معاوية، ضحية جريمة إطلاق نار ومن ثم أحرقت جثته بالسيارة في جت المثلث، في 16.05.2017.

ماهر طلال ناصر (40 عاما) من الطيرة، ضحية جريمة إطلاق نار في 25.05.2017.

نادي فارس (33 عاما) من الرملة، ضحية جريمة إطلاق نار في تاريخ 31.05.2017.

فادي صرصور (35 عاما) من كفر قاسم، ضحية جريمة إطلاق نار في 01.06.2017.

محمد عامر (36 عاما) من كفر قاسم، ضحية جريمة إطلاق نار في 01.06.2017.

عمار علاء الدين قُتل بالسيف في شجار نشب بين عائلتين بحي الصفافرة في الناصرة، يوم الجمعة 02.06.2017.

أنيس شيخ العيد (50 عاما) من مدينة رهط بالنقب، توفي يوم الثلاثاء 6.6.2017 في مستشفى 'سوروكا' ببئر السبع متأثرا بإصابته من يوم الأحد 4.6.2017، حيث كان يعاني من جراح حرجة إثر تعرضه لعيارات نارية في منطقة الرأس على خلفية شجار.

المحامي آدم الهواشلة (42 عاما) من حورة بالنقب، ضحية جريمة إطلاق النار في 12.06.2017.

سالم أبو جرابعة الأعسم من النقب، ضحية إطلاق نار في 26.06.2017.

طلال أبو عسلة (26 عاما) تعرض لإطلاق نار في موقف منزلي خاص للمركبات في بيت جن، في 09.07.2017.

مراد خطيب من عرابة، ضحية دهس متعمد وقع في 15.07.2017.

أمير سابا (41 عاما) من مدينة حيفا قتل في جريمة إطلاق نار خلال تواجده قرب سيارته في ساحة منزله، فجر الجمعة 21.07.2017.

دنيان دكة، في الأربعينات من عمره، من مدينة يافا، قتل إثر تعرضه لجريمة طعن قرب دوار الساعة في 26.07.2017.

نادر زايد (63 عاما) من حيفا ضحية إطلاق نار عن طريق الخطأ من مسدس ابنه الذي يعمل حارسا في منزله يوم السبت 19.08.2017.

أحمد ياسين (34 عاما) من الطيبة، ضحية جريمة إطلاق نار في أم الفحم في تاريخ 23.08.2017.

عمار يتيم (32 عاما) من يافا، قتل بجريمة إطلاق نار في تاريخ 26.08.2017.

بشار نصار (24 عاما) من طرعان، قتل حين تعرض للدهس في شجار وقع في القرية يوم السبت 29.08.2017.

أحمد أبو طه إغبارية (25 عاما) قتل بجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، في تاريخ 03.09.2017.

محمد زايط جربان (38 عاما) من جسر الزرقاء، قتل في تاريخ 23.09.2017 بجريمة إطلاق نار في القرية.

نزيه مصاروة (37 عاما) قتل بجريمة إطلاق نار في منطقة الملعب البلدي في الطيبة، حين عاد من عمله بعدما أحيا سهرة عرس، في تاريخ 26.09.2017.

وقتل أحمد نجم (41 عاما) من مدينة عكا بجريمة طعن وقعت مساء الثلاثاء 26.09.2017.

قتل ساري فضيلة 26 عاما بإطلاق رصاص الطيرة 25.10.2017

قتل الشاب وحيد نايف حاج، 23 عامًا من قرية كابول، في جريمة طعن تعرض لهفي القرية.8.10.2017

قتل سمارة سليمان أبو عرار (48 عاما) قد أصيب خلال الشجار بال رصاص.2017.14.10

إسماعيل الزبارقة (45 عامًا) في مدينة اللد، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة 17.10.2017

قتل فخري هشام أبو طه 26 عاما بإطلاق رصاص تل السبع 18.10.2017

بلال بدران عماش (46 عاما) من جسر الزرقاء عثر عليه مقتولا بإطلاق رصاص في القرية 18.12.2017

قتل عبد الله سلامة (23 عاما) من قلنسوة عن طريق الخطأ بتبادل إطلاق رصاص بين مجموعتين 11.12.2017

قتل فايز أبو تكفة 32 عاما من شقيب السلام في جريمة إطلاق نار 8.12.2017

قتل سعيد قبلان 30 عاما من بيت جن قتل بإطلاق رصاص 1.12.2017

قتل محمود ابو الخير 26 عاما بإطلاق رصاص جديدة المكر 21.11.2017.

قتل يوسف غطاس 40 عاما بإطلاق رصاص في حيفا 16.11.2017

قتل عبد الحافظ عرار 33 عاما جلجولية بتفجير سيارته بتل ابيب 16.11.2017

قتل محمود جبر 48 عاما من ابو غوش بإطلاق النار بتاريخ 13.11.2017

قتل موسى الصانع 36 عاما إطلاق رصاص في شجار نشب في اللقية 27.10.2107