مصرع مسن من الفريديس بحادث طرق على شارع 4

لقي حامد سعايدة (73 عاما) من قرية الفريديس، مصرع جراء حادث طرق وقع، مساء السبت، على شارع رقم 4 بمساره بالقرب من القرية، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إخطارا عن حادث طرق بالقرب من الفريديس، ووصل الطاقم الطبي على الفور للمكان، وقدم الإسعافات الميدانية لرجل مسن وصفت جراحه بالحرجة، حيث عمل الطاقم على إنقاذ حياته إلا أنه توفي متأثرا بجراحه.

وذكرت تحقيقات الشرطة، أن الحادث نجم عن تصادم وجها لوجه بين سيارة خصوصية وحافة، ما أدى إلى إصابة سائق السيارة بجراح وأعلن عن وفته لاحقا، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات وأسباب التصادم.