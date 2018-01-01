عرابة: مياه الأمطار تحاصر منزل مأهول

يعاني أحد سكان مدينة عرابة في منطقة البطوف، قاسم فرج عفوني، من منذ 5 سنوات من محاصرة المياه لمنزله مع هطول الأمطار.

وأعرب عفوني عن تذمره واستيائه العارمين من المعاناة التي يواجهها سنويا والتي تحول دون خروجه ودخوله إلى المنزل.

وقال عفوني، لـ"عرب 48"، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاصر بها المياه منزلي، فأنا أعاني الأمرين منذ سنوات عديدة".

وأضاف أن "المياه تحاصر وتتدفق إلى داخل المنزل، وعلى الرغم من توجهي للبلدية وشركة المياه إلا أنه لا حياة لمن تنادي. لدي ابن يعاني من مشاكل صحية، وعلى هذا الأساس فإن الوضع لم يعد يطاق بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من المياه".

وختم عفوني بالقول إنني "قمت بالتوجه إلى القضاء حتى تقوم الجهات المسؤولة بإيجاد حل سريع لهذه المعاناة".