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ودعوا 2017: إصابات في حوادث طرق وعنف وحالات إغماء

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 11:09

ودعوا 2017: إصابات في حوادث طرق وعنف وحالات إغماء
أحد شوارع البلاد، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

شهدت الليلة الأخيرة من العام الماضي 2017 عدة حوادث طرق في شواع البلاد، بحسب إحصائية أعدتها مراكز الإسعافات الأولية، أسفرت عن إصابة 25 شخصا بجروح متفاوتة، في حين أصيب 17 شخصا في جرائم عنف مختلفة.

وبحسب مراكز الإسعافات الأولية أصيب شخصان بجروح متوسطة، وهما شاب يبلغ 30 عاما تعرض للطعن في القسم العلوي من جسمه في بئر السبع وأحيل للعلاج في مستشفى "سوروكا"، وآخر يبلغ 35 عاما طعن برأسه في تل أبيب وتمّت إحالته للعلاج في مستشفى "إيخيلوف".

وتلقى 51 قاصرا العلاج بعد أن أحيلوا للمشافي بسبب تناولهم الكحول، وسجلت 13 حالة إغماء وإحالتهم للمستشفى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#2017
#حوادث الطرق
#العنف والجريمة
#تناول الكحول

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