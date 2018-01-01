ودعوا 2017: إصابات في حوادث طرق وعنف وحالات إغماء

شهدت الليلة الأخيرة من العام الماضي 2017 عدة حوادث طرق في شواع البلاد، بحسب إحصائية أعدتها مراكز الإسعافات الأولية، أسفرت عن إصابة 25 شخصا بجروح متفاوتة، في حين أصيب 17 شخصا في جرائم عنف مختلفة.

وبحسب مراكز الإسعافات الأولية أصيب شخصان بجروح متوسطة، وهما شاب يبلغ 30 عاما تعرض للطعن في القسم العلوي من جسمه في بئر السبع وأحيل للعلاج في مستشفى "سوروكا"، وآخر يبلغ 35 عاما طعن برأسه في تل أبيب وتمّت إحالته للعلاج في مستشفى "إيخيلوف".

وتلقى 51 قاصرا العلاج بعد أن أحيلوا للمشافي بسبب تناولهم الكحول، وسجلت 13 حالة إغماء وإحالتهم للمستشفى.