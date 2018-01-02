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مصرع شاب من أم الفحم بحادث طرق

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 08:47

مصرع شاب من أم الفحم بحادث طرق
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

لقي الشاب محمد خضر كبها (40 عاما) من أم الفحم مصرعه صباح اليوم الثلاثاء، في حادث طرق وقع على شارع وادي عارة بمساره عند مفرق "ميعامي".

وتلقت طواقم الإسعاف إخطارا عن جرحى في حادث طرق عند مفرق "ميعامي"، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، إلا أنه أعلن عن وفاته متأثرا بجراحه.

إلى ذلك، شرعت شرطة السير التحقيق في ملابسات الحادث، وحسب التحقيقات الأولية فأن الحادث الذي وقع على شارع 65 بمساره عند مفرق "ميعامي"، نجم عن تصادم بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة.

وكانت سيارة خصوصية تسافر من أم الفحم باتجاه الجنوب إلى الخضيرة، ولأسباب لم تتضح بعد وقع حادث التصادم مع الحافلة الصغيرة عند المفرق "ميعامي" حيث توجد إشارة ضوئية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أم الفحم
#حادث طرق
#مصرع
#شارع وادي عارة

مصرع شاب من أم الفحم بحادث طرق

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