وزارة الصحة تحذر من استعمال "عدينول موعشار" للأطفال

دعت وزارة الصحة الأهالي إلى التوقف عن استعمال منتج "عدينول موعشار" للأطفال، الغني بالأوليفيرا والبابونج، الذي تسوقه شركة "تيفاع" الإسرائيلية، لأنه مخالفات للمواصفات التي وافقت عليها الوزارة.

وقالت الوزارة إن هذا المنتوج الموجود في الأسواق حاليًا مخالف من ناحية التركيبة لذلك الذي وافقت على منحه ترخيص البيع والاستعمال، ويحتوي على مادة "بروبيلباربين" (propylparaben)، الذي تم تصنيعه بشكل مخالف للمصادق عليه، وكذلك يحتوي على مواد غير مسموحة للاستعمال في إسرائيل.

وأكدت الوزارة أن المنتوج الموجود في الأسواق غير مضمون لأن تركيبته وجودته غير معروفة، وعلى الأهالي إعادته من حيث اشتروه وعدم استعماله لأطفالهم.

وقالت الوزارة غنه لأي استفسار يجب التوجه إلى مركز "عدينول موعشار" من خلال الهاتف 03-7545953 بدءًا من يوم الأحد القريب بين التاسعة صباحًا والخامسة بعد الظهر.

وقالت شركة "تيفاع" المسوقة للمنتوج إنها طلبت من الشركة التي صنعته، "إيميليا كوسماتيكس"، الإعلان عن جمع المنتوج من الأسواق فورًا بعد معرفة أن المنتوج يحوي مواد حافظة تم إخراجها من قائمة المواد المسوح استعمالها في إسرائيل عام 2017.