منذ الجمعة.. مخالفات سير جديدة وغرامات مضاعفة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مخالفات السير الجديدة والغرامات المضاعفة ونقاط الاستحقاق التي سيتم تسجيلها واحتسابها للسائقين والتي سيتم الشروع العمل بها منذ صباح الجمعة، حيث سوغت الشرطة ذلك بمساعيها لمكافحة ومحاربة حوادث الطرق.

وسيتم تطبيق قوانين السير الجديدة واحتساب النقاط عن المخالفات منذ صباح الجمعة، كما ستطبق لوائح وأنظمة المرور المحدثة، والتي تشمل عقوبات أشد، على احتساب النقاط والغرامات. وبعض المخالفات سوف يحتسب عنها نقاط لأول مرة، وبعض المخالفات سوف تسجل عنها نقاط أعلى من سابقتها.

وبكل ما يتعلق بالمخالفات والنقاط المستحدثة، فعلى سبيل المثال، القيادة بدون رخصة أو ورفض اختبار الكحول سوف تزيد الآن بمقدار 10 نقاط بدلا من 8، بينما القيادة بتهور واستخفاف والقيادة برفق ونقل طفل دون مقعد خاص سوف يغرم المخالف بمبلغ 750 شيكل، بينما تسجل لمرتكب المخالفة 8 نقاط بدلا من 6.

وسيحصل السائق الجديد الذي يتم القبض عليه دون مرافق على 8 نقاط واستدعاء للمحاكمة، بينما القيادة والتحدث عبر الهاتف الخليوي ستسجل للمخالف غرامة 1000 شيكل، و8 نقاط بدلا من 4، بينما القيادة بدون حزام الأمان سوف تكلف السائق 4 نقاط بدلا من 2.

بينما السفر على الرصيف دون أي حاجة سيتم تغريم السائق بمبلغ 250 شيكل، ومخالفة بنفس القيمة للسائق أو للمسافر بحال لم يستعمل حزام الأمان، بينما سيغرم السائق بمبلغ 500 شيكل بحال لم يسمح للمارة تجاوز وعبور الممر المعد للمشاة، بينما السائق الذي يقود بتهور سيتم استدعائه للمحاكمة، حيث ستسجل عن هذه المخالفات نقاط من 4 إلى 8 نقاط.

ومن بين المخالفات التي سيتم احتساب نقاط عنها لأول مرة، السفر والتوجه لليسار في مكان ممنوع ومحظور، بحيث ستحتسب 6 نقاط وغرامة 250 شيكل عن هذه المخالفة، وكذلك الركوب والسفر على دراجة نارية دون خوذة سيتم احتساب 6 نقاط للمخالف وتسجيل غرامة بقيمة 250 شيكل، بينما في حال عدم ارتداء سترة لامعة أثناء التوقف على جانب الطريق ستسجل للمخالف نقطيتين وغرامة بقيمة 250 شيكل.

وفقا لنظام تسجيل النقاط عن مخالفات السير التي تحررها الشرطة، فالسائق الذي جمع وتراكمت لديه 12 نقطة سوف يضطر إلى الخضوع لدورة تدريبية أساسية للقيادة الصحيحة، فيما السائق الذي تراكمت 35-24 نقطة في أربع سنوات سوف يخضع لتعليم القيادة المتقدمة. والسائق الذي تراكمت لديه 36 نقطة أو أكثر في أربع سنوات، سيتم سحب رخصة القيادة منه لمدة ثلاثة أشهر.