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إصابة حرجة لشاب من الطيبة في حادث طرق

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 15:29

إصابة حرجة لشاب من الطيبة في حادث طرق
من مكان الحادث، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من مدينة الطيبة، بجروح بالغة الخطورة في حادث طرق مروع على شارع "أيال" عصر اليوم، الجمعة.

ونقل المصاب بسيارة الإسعاف التابعة لمركز التميم الطبي، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

وقال المضمد منهل بلعوم لـ"عرب 48": "وصلنا إلى مكان الحادث، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لمصابين بجروح متفاوتة، أحدهم شاب من الطيبة يعاني من إصابة حادة بالرأس وهي بالغة الخطورة".

هذا، وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث الطرق
#الطيبة

إصابة حرجة لشاب من الطيبة في حادث طرق

إصابة حرجة لشاب من الطيبة في حادث طرق

إصابة حرجة لشاب من الطيبة في حادث طرق

إصابة حرجة لشاب من الطيبة في حادث طرق

إصابة حرجة لشاب من الطيبة في حادث طرق

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