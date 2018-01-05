استمرار المنخفض الجوي: سيول وفيضانات في البلدات العربية

تأثرت كافة أنحاء البلاد منذ أمس، الخميس، بمنخفض جوي عميق، واستمر هطول الأمطار الغزيرة اليوم، الجمعة، من أقصى الشمال حتى الجنوب، ما تسبب بحدوث فيضانات وسيول.

وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة عددا من الأحياء السكنية بالقرى والمدن العربية في الجليل والساحل المثلث والنقب، كما أغلقت العديد من الطرقات وسجلت العديد من حوادث الطرق بسبب انعدام الرؤية وسوء البنى التحتية في بعض الشوارع والطرقات.

وجرت المياه في الوديان والأنهار بغزارة وتدفقت بكميات كبيرة إلى بحيرة طبريا.

ومن المتوقع استمرار المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة جدا غدا، السبت، حيث تتواصل الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية بالهطول بغزارة في جميع المناطق، ويتركز هطول الأمطار في شمال البلاد والمناطق الساحلية مع امتدادها إلى وسط البلاد وجنوبها، وفي ساعات المساء يشتد هطول الأمطار ويصبح الطقس عاصفا وماطرا في معظم المناطق.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية قد حذرت من حدوث فيضانات وسيول على ضوء المنخفض الجوي الذي يعصف في البلاد.

وأعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ، اليوم، أنه سيكون مغلقا بسبب أحوال الطقس العاصفة وتراكم الثلوج.

وحذرت الجهات المختصة من انزلاق السيارات ووقوع حوادث السير على طرقات البلاد بسبب المنخفض الجوي وحجب الرؤية بسبب الفيضانات والأمطار وتشكل الصقيع على الطرقات والشوارع.

وناشدت جمهور السائقين القيادة بحذر وتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة بين المركبات وعدم التوقف والفرملة بشكل مفاجئ منعا لحوادث لا تحمد عقباها. كما حذرت من حدوث حرائق داخل المنازل بسبب ترك المدافئ مشتعلة وخاصة في الليل.

ودعت إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتوجه للجان وغرف الطوارئ في السلطات المحلية بطلب المساعدة في حالات الطوارئ.