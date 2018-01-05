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الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 09:51

الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)
ثلوج في جبل الشيخ، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تراكمت الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة.

وقدرت إدارة منتجع جبل الشيخ تراكم الثلوج في قمة الجبل بنحو 30 سنتيمترا وبنحو 15 سنتيمترا في سفح الجبل.

وسجلت درجات الحرارة في قمة جبل الشيخ انخفاضا ملموسا، وهبت رياح شديدة في جبل الشيخ.

وأعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ، اليوم، إغلاق المنتجع أمام الزائرين وذلك بسبب أحوال الطقس السائدة.

ومن المتوقع أن يشهد المنتجع السياحي في جبل الشيخ ومنطقة الجولان العربي السوري المحتل في الأيام المقبلة توافد آلاف المتنزهين بعد تراكم الثلوج، للاستجمام واللهو والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعة.

هذا، ويكون الجو، اليوم، ماطرا وعاصفا من شمالي البلاد وحتى شمال النقب، ويخشى من حدوث فيضانات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الجولان
#جبل الشيخ
#ثلوج
#حالة الطقس

الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

الثلوج تتراكم في جبل الشيخ (فيديو وصور)

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