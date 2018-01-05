يسود حزن شديد قرية برطعة منذ الإعلان عن مصرع المأسوف على شبابه، عمر خالد كبها (19 ربيعا)، في حادث طرق مروع وقع على الشارع المؤدي إلى برطعة قرب قرية كفر قرع، الليلة الماضية.

ولقيت امرأة يهودية كذلك مصرعها في الحادث الذي وقع بين سيارة خصوصية وسيارة نقل للركاب، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، ثلاثة منهم بجروح حرجة، أقرت الطواقم الطبية وفاة اثنين منهما لاحقا.

ونقلت الطواقم الطبية المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.