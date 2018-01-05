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برطعة: حزن شديد بعد مصرع عمر كبها بحادث طرق

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 11:20

برطعة: حزن شديد بعد مصرع عمر كبها بحادث طرق
المرحوم عمر خالد كبها
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

يسود حزن شديد قرية برطعة منذ الإعلان عن مصرع المأسوف على شبابه، عمر خالد كبها (19 ربيعا)، في حادث طرق مروع وقع على الشارع المؤدي إلى برطعة قرب قرية كفر قرع، الليلة الماضية.

ولقيت امرأة يهودية كذلك مصرعها في الحادث الذي وقع بين سيارة خصوصية وسيارة نقل للركاب، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، ثلاثة منهم بجروح حرجة، أقرت الطواقم الطبية وفاة اثنين منهما لاحقا.

ونقلت الطواقم الطبية المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برطعة
#حوادث الطرق
#كفر قرع
#وادي عارة

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