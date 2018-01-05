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مجلس كفر مندا يقر ميزانية 2018

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 13:19

مجلس كفر مندا يقر ميزانية 2018
جلسة مجلس كفر مندا
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

في جلسة خاصة، أقر مجلس كفر مندا المحلي ميزانية المجلس للعام 2018، حيث بلغت ميزانية المجلس لهذا العام نحو 124 مليون شيكل، فيما بلغت ميزانية 2017 نحو 112 مليون.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس كفر مندا المحلي وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" اليوم، الجمعة.

وذكر البيان أنه "حضر جلسة إقرار الميزانية رئيس المجلس المحلي المهندس طه زيدان، سكرتير عام المجلس علي خضر زيدان، محاسب المجلس عدنان حلومة، مدقق الحسابات في المجلس نائل زعبي، المستشار القضائي للمجلس المحامي تميم عبد الحليم، وقد صوّت مع إقرار الميزانية كل من أعضاء المجلس المحلي: محمد عزام، محمد مراد، جمال طه، عمر قدح، حنان بشناق، أحمد زيادنة، مازن زيدان وصبري عالم، وضد اقتراح الميزانية كل من: محمد أبو الهيجا، كارم عبد الحليم وأيمن نصار، وامتنع محمد حاج.

وأقرت ميزانية العام 2018 بزيادة 12 مليون عن العام السابق. جدير بالذكر أن 51% من الميزانية خصصت للتربية والتعليم".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر مندا
#مجلس كفر مندا
#ميزانية 2018

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