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مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 11:47

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)
مياه الأمطار تغمر الشوارع في البطوف، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير : قاسم بكري

اشتد هطول الأمطار الغزيرة والرياح الباردة جدا في أنحاء البلاد منذ أمس، الخميس، بعد أن دخل المنخفض الجوي أجواء المنطقة.

وتواصل هطول الأمطار الغزيرة، الليلة الماضية واليوم الجمعة، حيث شهدت الجداول والوديان عودة جريان المياه فيها، فيما غمرت مياه الأمطار شوارع مختلفة في منطقة البطوف بالجليل، شمالي البلاد، ففي منطقة الخلة في قرية دير حنا غمرت مياه الأمطار الشارع تماما وعطلت حركة السير وعجزت عبارات المياه عن تصريف كميات الأمطار المباركة التي هطلت، وكذلك شهدت عرابة وسخنين وكافة البلدات العربية في أراضي الـ48 هطول أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة.

وتقدر كميات الأمطار منذ بداية العاصفة المطرية ولغاية الآن بنحو 50 ملم وفقا لمحطات قياس هطول الأمطار في منطقة البطوف، وهي كميات مباركة من الأمطار لغاية هذه اللحظة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#البلدات العربية
#البطوف

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

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