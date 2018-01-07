الشيخ صلاح يفند مزاعم لائحة الاتهام مع استئناف محاكمته

انتهت بعد ظهر اليوم الأحد، في محكمة الصلح في حيفا، جلسة الاستماع لشهود النيابة في ملف الشيخ رائد صلاح، على أن تعقد الجلسة القادمة في 22 آذار/مارس القادم.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد، إن جلسة اليوم هي الثانية من جلسات السماع لشهود النيابة، وتمحورت حول الاستماع لشهادة المحقق المركزي مع الشيخ رائد صلاح وهو الذي ترجم كذلك خطب الشيخ رائد التي تستند إليها النيابة في لائحة الاتهام.

وأضاف زبارقة: "تفاجأنا اليوم في أن النيابة تزعم وجود مواد جديد في الملف، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة إلى موعد قادم في 22/3/2018، كذلك تبين خلال الجلسة حجم التزييف في الترجمة العبرية لخطب الشيخ رائد والتي قام بها المحقق المركزي، حيث يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الترجمة مزيفة وممنهجة من أجل إدانة الشيخ رائد، وهي بالأساس ترجمات ملفقة من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي واستند إليها المحقق، وهذا يؤكد ما ذكرناه مرارا في أن مجمل الملف هو مطاردة سياسية، وأن هناك جهات سياسية غامضة تدير الملف من وراء الكواليس وتريد أن تتلاعب بمصير الشيخ رائد صلاح".

وصباح اليوم، عقدت المحكمة جلسة محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، والمعتقل منذ منتصف آب/أغسطس عام 2017، بزعم "التحريض على العنف والإرهاب".

وتواجد في قاعة المحكمة عائلة الشيخ صلاح ووالدته وعدد من قيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والإسلامية ولفيف من النشطاء.

يذكر أنه فور اعتقال الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15-8-2017، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بتاريخ 24-8-2017 ضده، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يترأسها والتي حظرتها بتاريخ 17-11-2017، بموجب قانون الإرهاب.

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت اعتقال الشيخ رائد صلاح لحين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، وقدم محامو الشيخ رائد صلاح استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، غير أن المركزية ردت الاستئناف.

وقال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن صلاح، إن الجلسة التي بدأت بالعاشرة من صباح اليوم، بحضور الشيخ صلاح الذي سيضع ملاحظاته حول الملف، خاصة وأنه يتعلق بخطاباته وكلمات له متعلقة بالثوابت الإسلامية والوطنية.

وأوضح أنه سيتم خلالها الاستماع إلى شهود النيابة العامة الإسرائيلية في قضية الشيخ صلاح بالإضافة لشهادات عناصر شرطة.

وأضاف أنه وبعد الاستماع لشهادات النيابة سيتم تحديد جلسة أخرى لشهادات أخرى للنيابة العامة، ومن ثم جلسة للاستماع لشهود طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح.

وأكد خمايسي أن الشيخ صلاح يتمتع بمعنويات عالية جدا بالرغم من ظروف اعتقاله الصعبة وعزله وما يتعرض له، ورغم يقينه بأنه قضيته سياسية وأن القضاء الإسرائيلي لن ينصفه في هذه القضية، إلا أنه مصّر على كل خطاباته وعلى أن مثل هذه الخطابات التي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية لا يمكن خلطها بأي قضايا سياسية أو التراجع عنها.