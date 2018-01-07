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قوائم إسرائيل السوداء تطابق قوائم الأبرتهايد بجنوب أفريقيا

تاريخ النشر: 07/01/2018 - 20:36

قوائم إسرائيل السوداء تطابق قوائم الأبرتهايد بجنوب أفريقيا
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

عقب مركز عدالة اليوم الأحد، حول "القائمة السوداء" لمنع ناشطي المقاطعة من دخول إسرائيل، بسبب مناهضتهم للاحتلال.

وقال المدير العام لمركز عدالة، المحامي حسن جبارين، إنّ "هذه القوائم السوداء التي وضعتها وزارة الشؤون الاستراتيجية، تطابق القوائم السوداء التي نشرتها حكومة الأبرتهايد في جنوب أفريقيا.

وتابع جبارين، "جهز نظام الأبرتهايد قوائم لمعاقبة الناشطين، ومنع دخولهم إلى الدولة إثر معارضتهم للسياسات العنصرية".

وأضاف جبارين "إلى جانب المسّ بحرية التعبير للناشطين السياسيين الدوليين، فإنّ هذا المنع سيقيد بشكل خطير حق الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتنظم إلى جانب غير المواطنين".

وأكد على أنّ ذلك يشمل حقهم بالعمل ولم الشمل والحفاظ على علاقة ثقافية وسياسيّة واجتماعيّة معهم، وعليه، فإنّ هذا المنع يشكل مسًا خطيرًا بالحقوق الدستوريّة، وينتهك القانون الدوليّ الإنسانيّ وقوانين حقوق الإنسان".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبرتهايد
#عدالة
#إسرائيل

من عرب 48

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