كسيفة: لجنة أولياء أمور طلاب "المتنبي" تعلن الإضراب غدا

قررت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة المتنبي الشاملة بقرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الإضراب غدا، الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس اللجنة، يونس الغنامي، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأضاف البيان: "نعلن الإضراب كنوع من الاحتجاج على الأوضاع المتردية والمتراجعة على الصعيد التعليمي والتربوي والإداري داخل المدرسة".

وأكد أن "احتجاجنا وإضرابنا ليوم غد يأتي من أجل المطالبة بحقوق طلابنا والرقي بمستوى تعليمهم نحو الأفضل وبناء مستقبل واضح لهم. وبحالة لم يتم تقديم حلول فعلية وجذرية لتحسين الوضع الإداري والتربوي والتعليمي داخل المدرسة، سنضطر إلى استمرار الإضراب حتى تحل جميع مطالبنا".

وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب مجلس محلي كسيفة دون جدوى، وسننشر تعقيبه إذا ما وصلنا لاحقا.