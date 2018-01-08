  2. محليات
  3. أخبار محلية

كسيفة: لجنة أولياء أمور طلاب "المتنبي" تعلن الإضراب غدا

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 13:08

كسيفة: لجنة أولياء أمور طلاب "المتنبي" تعلن الإضراب غدا
منظر عام في كسيفة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قررت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة المتنبي الشاملة بقرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الإضراب غدا، الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس اللجنة، يونس الغنامي، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأضاف البيان: "نعلن الإضراب كنوع من الاحتجاج على الأوضاع المتردية والمتراجعة على الصعيد التعليمي والتربوي والإداري داخل المدرسة".

وأكد أن "احتجاجنا وإضرابنا ليوم غد يأتي من أجل المطالبة بحقوق طلابنا والرقي بمستوى تعليمهم نحو الأفضل وبناء مستقبل واضح لهم. وبحالة لم يتم تقديم حلول فعلية وجذرية لتحسين الوضع الإداري والتربوي والتعليمي داخل المدرسة، سنضطر إلى استمرار الإضراب حتى تحل جميع مطالبنا".

وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب مجلس محلي كسيفة دون جدوى، وسننشر تعقيبه إذا ما وصلنا لاحقا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النقب
#كسيفة
#مدرسة المتنبي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الشرطة تداهم مجلس طرعان المحلي
الشرطة تداهم مجلس طرعان المحلي

2018-01-08

تلوث المياه في كفر ياسيف وأبو سنان وجديدة والمكر
تلوث المياه في كفر ياسيف وأبو سنان وجديدة والمكر

2018-01-08

أم الفحم: مخطط جديد يهدد آلاف الدونمات من أراضي المواطنين
أم الفحم: مخطط جديد يهدد آلاف الدونمات من أراضي المواطنين

2018-01-08

الأكثر قراءة

تسريب الموقف المصري:

تسريب الموقف المصري: "القدس رام الله... مش هتفرق"

2018-01-07
ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

2018-01-07
الشيخ صلاح يفند مزاعم لائحة الاتهام مع استئناف محاكمته

الشيخ صلاح يفند مزاعم لائحة الاتهام مع استئناف محاكمته

2018-01-07
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-01-07
مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

2018-01-07