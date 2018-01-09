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النقب: وحدات "ككال" الخضراء تواصل استفزاز أهالي الظحية

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 21:35

النقب: وحدات "ككال" الخضراء تواصل استفزاز أهالي الظحية
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش
تحرير : محمود مجادلة

اقتحمت "الوحدات الخضراء" التابعة للصندوق القومي اليهودي "ككال"، اليوم الثلاثاء، قرية الظحية مسلوبة الاعتراف في النقب، وذلك بمرافقة وحدات الشرطة ووحدات يوأف.

وتأتي الاقتحامات ضمن سلسلة محاولات استفزازية يقوم بها عمّال "الصندوق القومي اليهودي "ككال"، لأهالي القرية ومحاولة تحريش أرض بملكية خاصة تابعة لأهالي القرية.

واعتدى عمّال "ككال"، وما يسمى بـ"الوحدات الخضراء" الأسبوع الماضي، برفقة الشرطة على أطفال ونساء ورجال في القرية، وفي أعقاب ذلك، تم اعتقال 5 من الأهالي ليلة واحدة على ذمة التحقيق.

وخلافًا لوعود الشرطة بعدم اقتراب موظفي "ككال" إلى الأرض الخاصة بالقرية وعدم تكرار نفس الممارسة الاسفزازية، خصوصًا بعد أن تبيّن أن موظفي " ككال" ليس لديهم تصريح للعمل في الأرض لم يتم منع الموظفين من العودة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصندوق القومي اليهودي
#ككال
#وحدات يوأف

من عرب 48

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