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اعتقال مشتبه من كفر قرع بتهديد قاصر بنشر صورها

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 09:32

اعتقال مشتبه من كفر قرع بتهديد قاصر بنشر صورها
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابا (25 عاما) من سكان قرية كفر قرع بشبهة مطاردة فتاة (13 عاما) وتهديدها بنشر صورها على تطبيق إنستغرام.

ومن المزمع النظر في طلب تمديد اعتقال المشتبه به في محكمة الصلح بعكا اليوم، الأربعاء.

ويستدل من ادعاء الشرطة أنه "في أعقاب توجه والدة فتاة قاصر من الجنوب إلى الشرطة والتبليغ عن علاقة مشبوهة عبر الإنترنت بين شاب وابنتها، قامت الشرطة بحملة سرية في قسم السايبر (مكافحة الجرائم عبر الإنترنت) وخلال الحملة نجحت الشرطة بالتعرف على هوية المشتبه الذي انتحل شخصية فتاة قاصر في إنتسغرام".

ووجهت الشرطة للشاب من كفر قرع شبهات "مراسلة الفتاة وفي مرحلة معينة طلب منها أن ترسل له صورا مكشوفة لها، وبعد أن وافقت على ذلك بدأ المشتبه يطلب منها صورًا مكشوفة أكثر وبعد أن رفضت الفتاة بدأ المشتبه يهددها بنشر صورها على تطبيق إنستغرام".

يذكر أنه جرى اعتقال المشتبه به صباح، اليوم، والتحرز على حاسوبه الشخصي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إنستغرام
#مطاردة فتاة

من عرب 48

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