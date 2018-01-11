اللقية: تشييع جثمان شهيد العلم هشام أبو عبيد

شيع أهالي اللقية والنقب بعد صلاة ظهر اليوم، الخميس، جثمان شهيد العلم وطالب الطب في السنة الرابعة، المرحوم الشاب هشام فؤاد أبو عبيد، عن عمر ناهز 23 عاما، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشيخ صالح بالقرية، جنوبي البلاد.

وكان ضحية الحادث قد لقي مصرعه في حادث طرق في رومانيا وقع مساء الإثنين الماضي.

وساد الحزن اللقية والنقب منذ إعلان نبأ مصرع أبو عبيد، وغادر أفراد من عائلة المرحوم إلى رومانيا يوم الثلاثاء الماضي، وأنهوا إجراءات نقل جثمانه إلى البلاد ليتسنى لهم تشييعه إلى مثواه الأخير، حيث وصل جثمانه إلى البلاد، الليلة الماضية.